RUSSIA

Da ieri sera il fondatore della Compagnia Wagner Evegenij Prigozhin sta sfidando Putin con un ammutinamento. Pur non parlando apertamente di golpe Prigozhin ha chiamato a una ribellione contro l’esercito, mettendo nel mirino il ministro della Difesa Shoigu e il generale Gerasimov. Sostiene di aver preso il controllo della città di Rostov sul Don, nel sud della Russia. Putin è apparso stamattina in televisione definendo quello in corso un tradimento e - senza nominare Prigozhin, cresciuto tra i suoi fedelissimi - ha detto che l’antiterrorismo è in azione e vi saranno “dure punizioni” per chi vuole dividere la Russia.

INDIA

I partiti dell'opposizione indiana hanno tenuto ieri un vertice a Patna con l’obiettivo di formare un fronte comune contro il BJP al governo per le elezioni del 2024. Il capo del governo locale del Bihar Nitish Kumar ha dichiarato che tutti i leader hanno concordato di affrontare uniti Modi. Durante l’incontro sono emerse però profonde divergenze tra l’Aam Admy Party di Kejriwal e il Partito del Congresso. Secondo il presidente del Congresso Mallikarjun Kharge in un prossimo incontro a Shimla verranno definite le modalità del fronte comune.

PAKISTAN

C’erano almeno 350 pakistani a bordo del peschereccio carico di migranti affondato al largo della Grecia meridionale il 14 giugno. A confermarlo in parlamento è stato il ministro degli Interni pakistano, basandosi sulle famiglie che hanno richiesto l'aiuto del governo e che hanno effettuato il test del DNA. Sanaullah ha dichiarato che per il Pakistan "forse non c'è mai stato un bilancio così alto in nessun incidente, nemmeno in quelli terroristici".

CINA

Anche oggi a Pechino, in preda a un’ondata di caldo, le temperature dovrebbero superare per il terzo giorno consecutivo i 40 gradi. Nella capitale cinese tra il 1990 e il 2020, il numero medio di giorni con temperature pari o superiori a 35°C è stato di 10,6, come riporta il Beijing Daily, citando dati ufficiali. Quest’anno, invece, a giugno quel numero è già stato superato: con oggi si è raggiunta quota 11.

COREA DEL SUD

L’amministrazione cittadina di Seoul ha presentato un progetto per un servizio di vaporetti lungo il fiume Han. L’intenzione è quella di lanciare il servizio su un percorso tra il Gimpo Grand Bridge, appena a ovest della capitale, e il Jamsil Grand Bridge, nel sud-est di Seul. L’iniziativa dovrebbe partire nella seconda metà del prossimo anno, con vaporetti in grado di trasportare almeno 150 passeggeri e 20 biciclette.

SIRIA

Dieci camion di aiuti delle Nazioni Unite sono entrati per la prima volta dopo il disastroso terremoto di febbraio nell'ultima enclave siriana controllata dai ribelli. Il convoglio con le forniture umanitarie ha attraversato un'area controllata dal governo nella provincia di Aleppo ed è entrato a Idlib, ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA). L'ultimo carico di aiuti di questo genere aveva attraversato la linea del fronte del conflitto a gennaio.

KAZAKISTAN-RUSSIA-SIRIA

Le trattative per la regolazione del conflitto in Siria sono state private della loro sede più appropriata, quella del “formato di Astana”, in quanto il Kazakistan ha rifiutato di ospitare altri incontri simili sul suo territorio, spiegando che tutti gli obiettivi indicati sei anni fa nella capitale kazaca sono sati ormai raggiunti dopo 20 incontri nella stessa Astana, lasciando di stucco tutte le parti interessate, la Russia, la Turchia e l’Iran, che ritengono il processo di pace ancora lontano dalla sua conclusione.