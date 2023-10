Le notizie di oggi: il presidente americano Biden incontra Netanyahu domani. Prima dell’attacco a Israele, Hamas avrebbero ricevuto milioni di dollari in criptovalute da una cripto-Borsa in Russia. Il presidente indonesiano Joko Widodo cambia le leggi per far eleggere come vicepresidente il figlio.

CINA - RUSSIA

Dall’inizio della guerra in Ucraina, la Russia - uno dei principali produttori mondiali di petrolio - ha consolidato i suoi legami energetici con la Cina, il secondo consumatore di petrolio al mondo dopo gli Stati Uniti. Il valore del commercio bilaterale è salito a 21.2 miliardi di dollari il mese scorso, il più alto dal febbraio 2022. Intanto oggi Vladimir Putin atterra in Cina per incontrare il suo “Caro amico” Xi Jinping e rafforzare la loro relazione nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI) che porta a Pechino i rappresentanti di 130 paesi.

AFGHANISTAN

La National Environmental Protection Agency (NEPA) ha presentato a Kabul un rapporto sugli effetti del cambiamento climatico e sui modi per contrastarlo in Afghanistan, dove le precipitazioni medie quest’anno sono diminuite del 37% rispetto allo scorso anno. Più di 1.700 persone sono morte a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, come le inondazioni. “Il tasso di precipitazioni, ma anche di neve e pioggia è diminuito e stiamo studiano strategie di adattamento”, ha affermato il vicedirettore della NEPA.

INDIA

Per adattarsi al cambiamento climatico, l’India installerà il prossimo anno la prima parte di un sistema di allarme rapido in alcuni laghi glaciali ad alto rischio esondazione. Il paese infatti sta provando a rispondere alle inondazioni di questo mese che hanno ucciso almeno 60 persone. Sono 56 i laghi glaciali a rischio e l’urgenza di monitorarli è aumentata dopo che il lago Lhonak nell’Himalaya orientale ha rotto gli argini due settimane fa causando ingenti danni nel Sikkim, un piccolo stato montuoso tra Cina, Nepal e Bhutan.

ISRAELE - USA

Domani il presidente degli Stati Uniti Joe Biden visiterà Israele e sarà a colloquio con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per riaffermare "l'impegno ferreo di Washington per la sua sicurezza", ha detto il segretario di Stato Antony Blinken, che ha dato l'annuncio dopo ore di colloqui con lo staff di Netanyahu, preoccupato che la guerra tra Hamas e l’esercito israeliano possa trasformarsi in un conflitto più ampio e duraturo coinvolgendo ancora moltissimi civili.

RUSSIA - HAMAS

Secondo l’agenzia Dossier, i terroristi di Hamas avrebbero ricevuto 90 milioni di dollari in criptovalute poco prima dell’assalto contro Israele, soldi passati dalla cripto-Borsa russa Garantex, che potrebbe essere collegata ai servizi di sicurezza dell’Fsb di Mosca. Un altro centro di ricerca, Ellittic, ha individuato gli stessi schemi di finanziamento verso i terroristi palestinesi.

INDONESIA

Un tribunale indonesiano ha emesso una sentenza che modifica i criteri per essere ammessi a ricoprire le più alte cariche del Paese. Le novità apriranno la strada al figlio maggiore del presidente uscente Joko Widodo per candidarsi alla vicepresidenza alle elezioni del prossimo 14 febbraio.

In una decisione che non è piaciuta alla Corte Costituzionale che aveva stabilito che i candidati sotto i 40 anni potessero aspirare alla presidenza o alla vicepresidenza, a condizione di aver precedentemente ricoperto una carica elettiva regionale.

NAGORNO-KARABAKH

Il presidente azero Ilham Aliev ha effettuato una visita nei territori riconquistati del Nagorno Karabakh, facendo innalzare le bandiere dell’Azerbaigian in vaie località, dalla città di Martakert presso il bacino idrico di Sargansk fino al capoluogo Stepanakert, a cui è stato restituito il nome azero di Kankhendi e nominato come comandante della città il generale della polizia azera Sardar Safarov.

GIAPPONE

La Chiesa dell’Unificazione - un gruppo religioso diffuso negli Stati Uniti e in Asia orientale che che da molti è considerato simile a una setta - ieri in Giappone si è difesa contro la richiesta del governo di revoca del suo status di “ente religioso”, definendo la mossa una violazione della libertà di religione e dei diritti umani. "Contestiamo (le accuse) su tutti i fronti", ha detto Nobuya Fukumoto, uno degli avvocati del gruppo.