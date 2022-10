di Guido Alberto Casanova

Tokyo (AsiaNews) - Mentre le autorità allertavano la popolazione invitando a trovare un rifugio al più presto, il Giappone è tornato a tremare. Questa notte infatti la Corea del Nord ha effettuato il lancio di un missile che ha sorvolato la parte settentrionale dell’arcipelago giapponese andando poi a inabissarsi oltre la costa orientale, nell’oceano Pacifico. Secondo le prime ricostruzioni, il vettore nordcoreano avrebbe volato per circa 22 minuti coprendo una distanza di 4500 km. Ad oggi è la più ampia gittata dimostrata dal governo della Corea del Nord, anche se secondo gli esperti i missili in suo possesso possono raggiungere distanze ben maggiori. L’ultimo test missilistico nordcoreano che aveva sorvolato il Giappone era avvenuto nel 2017.

Si tratta del quinto, e più provocatorio, lancio missilistico compiuto da Pyongyang negli ultimi 10 giorni. La sequenza è iniziata il 25 settembre, pochi giorni dopo l’arrivo della portaerei statunitensi USS Ronald Reagan in Corea del Sud a Busan, ed è continuata nei giorni successivi mentre la vice presidente Kamala Harris si trovava in visita nel Paese. La frequenza dei test è notevole anche per un anno già di per sé eccezionale come il 2022, durante il quale la Corea del Nord ha compiuto ben 37 lanci di missili balistici. Il record precedente era stato registrato nel 2019, con 25 test.

La serie di lanci missilistici di Pyongyang avviene in un momento molto delicato. La settimana scorsa la marina militare della Corea del Sud e quella degli Stati Uniti hanno ricominciato a condurre le esercitazioni congiunte che erano state sospese per circa 5 anni durante l’intensa stagione di colloqui diplomatici e incontri avvenuti tra Kim Jong Un, Donald Trump e l’ex presidente sudcoreano Moon Jae-in. Con il ritorno dei conservatori al governo di Seoul, però, le esercitazioni militari sono riprese.

A queste manovre congiunte si è poi unita anche la marina del Giappone. I tre Paesi hanno quindi compiuto nuove esercitazioni per migliorare la loro interoperabilità, nel tentativo di rafforzare le proprie capacità di difesa contro le attività dei sottomarini nordcoreani.

A fare il paio coi lanci di missili c’è la propaganda di Pyongyang, che in questi giorni ha messo in mostra i toni duri nei confronti del Sud. Il presidente Yoon Suk-yeol è stato presentato come “completamente impazzito nel suo tentativo di confrontare uno Stato nucleare con un impero in rovina a sostenerlo”. Uriminzokkiri, un sito di propaganda nordcoreana, scrive che “i guerrafondai che hanno freneticamente cercato di ricattare la Corea con incoscienti prove di guerra, ora strepitano riguardo la forza dell’alleanza ma in realtà si tratta solo di una pietosa spavalderia di chi è spaventato dalla nostra potenza militare”.

Nella penisola coreana la situazione si è fatta sempre più complessa negli ultimi mesi e una crisi potrebbe essere alle porte. Non c’è solo il rischio di un imminente test nucleare, come predetto ormai da qualche tempo dalle intelligence di diversi Paesi, che starebbe aspettando solo il via libera da parte della dirigenza nordcoreana. Il mese scorso Pyongyang ha anche approvato una nuova dottrina nucleare, che consente l’uso preventivo del proprio arsenale nel caso in cui la sicurezza e la stabilità del regime fossero messe a repentaglio. E mentre la situazione si complica, il Nord decide di tagliare le comunicazioni con Seul.