Le notizie di oggi: soccorritori stanno cercando di salvare sette persone intrappolate da una settimana in una grotta in Laos. Da Delhi il Quad annuncia nuove iniziative di Stati Uniti, India, Giappone e Australia su sicurezza navigazione e minerali critici. Ottavo test missilistico di Pyongyang dall'inizio dell'anno mentre si parla di una possibile visita di Xi Jinping. Boom di aziende uni-personali in Cina con l'AI.

MEDIO ORIENTE

Nonostante continuino i negoziati a distanza per un accordo che ponga fie alla guerra, le forze degli Stati Uniti hanno colpito stanotte siti di lancio missilistici e navi posamine nel sud dell’Iran, definendo l’operazione un’azione di “autodifesa”. In precedenza, i media iraniani avevano segnalato esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas. Anche in Libano, l’agenzia nazionale di stampa riferisce di pesanti bombardamenti israeliani su diverse località del sud del Paese, tra cui Arnoun, Yohmor al-Shaqif e Mayfadoun. Raid aerei e colpi d’artiglieria avevano colpito ieri anche le zone di Tiro, Nabatieh e la valle occidentale della Bekaa.

LAOS

I soccorritori stanno cercando di salvare sette persone intrappolate da quasi una settimana in una grotta allagata in Laos. Il gruppo, composto da abitanti della provincia di Xaysomboun, era entrato nella grotta per cercare oro e animali selvatici, ma piogge e frane hanno bloccato l’uscita. Tra i soccorritori ci sono anche esperti coinvolti nel celebre salvataggio dei ragazzi di una squadra di calcio in una grotta thailandese del 2018. Un sopravvissuto riuscito a fuggire ha dato l’allarme. La grotta, molto stretta e profonda, è frequentata da cercatori d’oro. I soccorritori stanno pompando via l’acqua.

INDIA

Il Quad - l’organismo di cooperazione sulla sicurezza che riunisce Stati Uniti, India, Giappone e Australia - ha annunciato nuove iniziative per rafforzare la cooperazione sui minerali critici, l’energia e la sicurezza marittima nell’Indo-Pacifico, sullo sfondo della crescente presenza militare della Cina nella regione. Durante la riunione dei ministri degli Esteri a New Delhi, guidata da S. Jaishankar, i membri del gruppo hanno discusso misure per migliorare la sorveglianza marittima e le infrastrutture portuali. Il ministro degli Esteri indiano Jaishankar ha sottolineato l’importanza della libertà di navigazione e del rispetto del diritto internazionale per garantire commerci marittimi sicuri e senza ostacoli.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio, razzi d’artiglieria e probabilmente droni suicidi verso il Mar Giallo, secondo l’esercito della Corea del Sud. I lanci sono partiti dalla provincia di North Pyongan e i missili hanno percorso circa 80 chilometri prima di cadere in mare. Il lancio arriva mentre aumentano le indiscrezioni su una possibile visita del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Nord. Si tratta dell’ottavo test missilistico nordcoreano registrato dall’inizio del 2026.

CINA

In Cina sta emergendo una nuova tendenza professionale: usare l’intelligenza artificiale per creare aziende unipersonali (OPC, One-Person Companies). Sebbene il concetto esistesse già nella legislazione cinese, solo i recenti progressi dell’AI lo hanno reso realmente praticabile. Strumenti come ChatGPT, DeepSeek e OpenClaw consentono oggi a una sola persona di svolgere attività prima affidate a interi team, dalla programmazione alla gestione operativa. Dati aggiornati al giugno 2025 parlano di oltre 16 milioni di OPC registrate in Cina, pari a più di un quarto delle imprese nazionali, attive soprattutto nei contenuti digitali, e-commerce e consulenza.

SINGAPORE-RUSSIA

I volumi si importaz<ione di petrolio russo a Singapore hanno raggiunto il livello più alto dell’ultimo anno. Secondo la società di monitoraggio energetico Vortexa le spedizioni russe sono aumentate da 160.155 a 273.565 barili al giorno tra febbraio e aprile, dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il ministero del Commercio e dell’Industria di Singapore ha chiarito che l’importazione di petrolio russo non è vietata. Sebbene Singapore abbia imposto sanzioni mirate contro alcune banche russe e limitato alcune esportazioni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, le transazioni petrolifere restano consentite.

KIRGHIZISTAN

La Russia sta investendo centinaia di milioni di dollari nella costruzione di scuole e centri educativi in ​​Asia centrale, e in questi giorni 30 ettari di terreno in un pittoresco sobborgo di Biškek sono stati destinati alla costruzione di un campus dell'Università Slava Kirghisa-Russa “Eltsin”, progettato per ospitare 15mila studenti. In base a un accordo bilaterale, la Russia investirà 15 miliardi di rubli (circa 200 milioni di dollari), e il Kirghizistan fornirà gratuitamente il terreno e le infrastrutture necessarie.