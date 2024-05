GAZA-ISRAELE

Decine di persone sono rimaste uccise o ferite a Gaza in un vasto incendio in un campo profughi dopo un raid dell’aviazione israeliana sull'area di Rafah. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver preso di mira due alti dirigenti di Hamas in uno dei compound del gruppo; da lì poi le fiamme si sarebbero estese ai rifugi. L'attacco è arrivato ore dopo che Hamas ha lanciato otto razzi da Rafah verso Tel Aviv, i primi attacchi a lungo raggio sulla città da gennaio.

COREE-GIAPPONE-CINA

Il Giappone, la Corea del Sud e la Cina dichiarano insieme l'importanza della denuclearizzazione della Corea del Nord. È la posizione espressa durante il vertice trilaterale in corso a Seoul, che si tiene poche ore dopo l'annuncio da parte di Pyongyang di un piano per il lancio di un razzo porta-satelliti entro il 4 giugno. Il lancio potrebbe comportare l'uso di tecnologia missilistica balistica, una violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

CINA

La Cina ha generato 32,85 zettabyte di dati nel 2023, con un aumento del 22,44% rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto pubblicato in occasione del 7° Digital China Summit a Fuzhou, nella provincia sudorientale del Fujian. L’indagine rileva una crescita esplosiva nella produzione di dati non strutturati, legato al rapido sviluppo delle tecnologie 5G e AI, insieme all'uso diffuso di dispositivi intelligenti.

GIAPPONE-BRASILE

La Commissione brasiliana per la verità storica sul passato sta esaminando la possibilità di un atto ufficiale di scuse per le violazioni dei diritti umani nell'internamento degli immigrati e delle persone di origine giapponese dopo la Seconda guerra mondiale. La questione sarà esaminata il 25 luglio, ma la presidente Enea Almeida ha già espresso in un’intervista allo Yomiuri Shimbun parere positivo. Si stima che circa 2,7 milioni di persone di origine giapponese vivano attualmente in Brasile, che ospita la più grande comunità di giapponesi al di fuori del Giappone.

PAKISTAN

Le autorità pakistane hanno dichiarato di aver arrestato 11 militanti islamici coinvolti nell'attentato suicida che ha ucciso cinque ingegneri cinesi a marzo nel nord del Paese, al confine con l'Afghanistan. Gli uomini arrestati appartengono ai gruppi talebani locali, noti anche come Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), una formazione che riunisce decine di islamisti sunniti e gruppi militanti settari.

TURKMENISTAN

Nel Turkmenistan, che nel prossimo anno ha intenzione di diventare il primo Paese al mondo completamente libero dal tabacco, sono stati raddoppiati i prezzi delle sigarette. Un pacchetto di Mond International, la marca più diffusa, è passata da 50 a 100 manat (oltre 26 euro), anche a causa delle alluvioni che hanno devastato i depositi di Ašgabat, e quelle rovinate si vendono a 35-40 manat.

RUSSIA

Il tribunale di Omsk in Siberia ha deciso la chiusura definitiva della parrocchia greco-cattolica della SS. Madre di Dio, nella quale il 57enne sacerdote Igor Maksimov aveva posto un’icona con la figura di Stepan Bandera e di altri nazionalisti ucraini, con la sentenza di “violazioni aperte e inestirpabili”, mentre p. Igor è sotto processo per “riabilitazione del nazismo” e “vilipendio della religione”.