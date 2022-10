Le altre notizie del giorno: almeno 8 bambini sono morti in Cambogia per il naufragio di una barca, proteste in Kazakistan per la visita di Putin, scendono le scorte di riso e grano in India, lo yen scende al minimo rispetto al dollaro americano. In Iran Khamenei ha concesso la grazia a quasi 1.900 detenuti ma continua la repressione delle proteste.