Le altre notizie del giorno: dagli Stati Uniti sanzioni alla giunta del Myanmar ma invitano i generali alle esercitazioni militari; critiche al premier della Malaysia per aver scelto la figlia come Consigliera economica. In India continuano le proteste per molestie sessuali all'interno della federazione di wrestling. La Croce rossa ha permesso il passaggio di alcuni feriti in Nagorno Karabakh.

LAOS

Tre ministri sono stati rimossi dal loro incarico dall'Assemblea nazionale del Laos e sostituiti con funzionari strettamente legati al nuovo primo ministro Sonexay Siphandone, tra cui alcuni figli di ex presidenti. I ministri rimossi sono invece stati declassati al ruolo di governatori provinciali. Il rimpasto arriva un mese dopo la nomina a premier di Siphandone, che ha sostituito Phankham Viphavanh.

MYANMAR

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni al Myanmar in occasione del secondo anniversario del colpo di Stato della giunta militare birmana, colpendo imprese minerarie ed energetiche e la Commissione elettorale che fa capo ai generali. Allo stesso tempo, però, Washington ha invitato il ministero della Difesa birmano a partecipare a esercitazioni militari sulla sicurezza marittima che si terranno entro la fine del mese insieme alla Marina thailandese.

MALAYSIA

Dopo aver ricevuto diverse critiche per la nomina di sua figlia a Consigliera economica e finanziaria, il primo ministro della Malaysia, Anwar Ibrahim, ha fatto sapere che il suo ruolo sarà limitato. Nurul Izzah Anwar non avrà la possibilità di arricchirsi perché non sarà pagata e "non avrà il potere di assumere o gestire direttamente alcun progetto o appalto da sola", ha detto il premier, che ha scelto la figlia per “garantire la trasparenza della sua amministrazione”.

INDIA

A gennaio in India si sono verificate proteste senza precedenti contro Brij Bhushan Singh, presidente della federazione nazionale di wrestling, e anche parlamentare del Bharatiya Janata Party (Bjp), accusato di molestie sessuali da diverse atlete. Nei giorni scorsi alcuni dei lottatori più celebri del Paese si sono riuniti vicino all'ufficio della Wrestling Federation of India nella capitale Delhi e nonostante la creazione di una commissione di indagine apposita, la questione continua ad avere rilevanza mediatica e difficilmente si concluderà in fretta, dicono gli esperti.

USA – CINA

Secondo quanto affermato dall’ufficio dello US Trade Representative, la Cina è leader mondiale nei prodotti contraffatti e piratati e la nota applicazione WeChat sarebbe "una delle più grandi piattaforme per merci contraffatte". Secondo un rapporto pubblicato ieri Il governo statunitense ha identificato 39 mercati online e 33 mercati fisici che, secondo quanto riferito, si impegnano o facilitano una sostanziale contraffazione di marchi o pirateria del copyright.

UK – ARABIA SAUDITA

L’Alta Corte del Regno Unito ieri ha cominciato a esaminare un caso presentato dalla Campaign Against Arms Trade sull’esportazione di armi all’Arabia Saudita poi utilizzate in Yemen. Il gruppo aveva già vinto una battaglia legale simile nel 2019, quando i giudici della Corte d'appello avevano deciso che continuare a concedere in licenza alcune attrezzature militari era illegale, perché le armi avrebbero potuto essere utilizzate per commettere crimini di guerra.

RUSSIA

I dirigenti di un College di studi medici a Novočerkassk, nella provincia russa di Rostov, hanno espulso cinque studentesse native del Caucaso, che si rifiutavano di togliersi l’hijab con cui si ricoprono il capo, le quali hanno intenzione di fare causa alla scuola. Il presidente ceceno Kadyrov ha definito tali imposizioni come “forme di fascismo ucraino”.

NAGORNO – KARABAKH

Grazie alla mediazione della Croce Rossa internazionale, 19 persone sono state trasportate attraverso il corridoio di Lačin dal Karabakh in Armenia per ricevere le cure necessarie e riunirsi alle proprie famiglie, come ha comunicato la responsabile della Cri in Nagorno Karabakh, Eteri Musaelyan, 15 delle quali sono bambini, vittime di un incidente stradale.