di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - I cattolici indonesiani piangono la morte di p. John Mansford Prior, uno dei più importanti teologi dell’Asia-Pacifico. Il sacerdote della Società del Verbo divino si è spento il 2 luglio all'età di 76 anni.

P. Prior insegnava alla High School of Philosophy and Theology di Ritapiret, nella diocesi di Maumere, provincia di Nura Tenggara Orientale. Nella sua vita ha pubblicato più di 145 articoli, 79 capitoli in un’antologia e ha curato 47 libri, in indonesiano e inglese.

Dopo essersi laureato a Oxford, ha conseguito un dottorato in teologia interculturale all’Università di Birmingham. È arrivato in Indonesia nel 1973, un anno dopo essere stato consacrato sacerdote.

"Padre Prior è un autentico sacerdote missionario che ha dedicato tutta la sua vita e la sua carriera professionale di teologo a Flores, il luogo in cui è stato assegnato per la prima volta a svolgere la sua missione pastorale", aveva raccontato il card. Ignatius Suharyo ad AsiaNews nel 2014.

In qualità di docente di Ritapiret, ha avviato la creazione di studi teologici post-laurea e della Centrum Church di Maumere e della Wolofeo Parish Church. Dal 1993 al 2008 è stato rappresentante del Pontificio consiglio della cultura, istituito da papa Giovanni Paolo II nel 1982. Il pontefice l’aveva scelto come consulente personale sulle questioni culturali.

In qualità di teologo è stato membro di Asians Horizons a Bangalore, in India, dal 2014 al 2022, e di Asian Christian Studies a Chennai, in Indonesia, dal 2016 al 2022. Come docente ha tenuto lezioni all'Università di Melbourne (1997-2009), all'Unione Teologica Cattolica di Chicago (1998), all'Università di Monash (2007-2009), alla University of Divinity di Melbourne (2011-2022) e all'Istituto Pastorale dell'Asia Orientale di Manila (2020-2022).

Un ex alunno ha raccontato ad AsiaNews che il missionario è stato una figura chiave a Ritapiret per lo sviluppo degli studi teologici.