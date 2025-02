Il Consiglio cinematografico coreano (KOFIC) e la Commissione cinematografica saudita (SFC) hanno avviato un nuovo programma di collaborazione per promuovere la crescita dell’industria cinematografica tra i due Paesi. L’accordo, che si basa su un memorandum d’intesa del 2019, intende favorire lo scambio culturale, la co-produzione di film e l’innovazione tecnologica, con iniziative di formazione e networking tra professionisti del settore.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Il Consiglio cinematografico coreano (KOFIC) e la Commissione cinematografica saudita (SFC) hanno lanciato un programma di collaborazione per rafforzare il settore cinematografico, favorendo lo scambio culturale e lo sviluppo dell’industria. L’iniziativa, annunciata oggi, si basa su un memorandum d’intesa siglato nel 2019 e mira a intensificare la cooperazione in diversi ambiti chiave della produzione cinematografica.

L’accordo prevede la condivisione di conoscenze, il co-sviluppo di progetti, la formazione di talenti e l’innovazione tecnologica nel settore. Tra le iniziative principali vi sono programmi di formazione, workshop e masterclass, oltre a opportunità di mentorship curate da esperti del settore. Queste attività consentiranno ai cineasti della Corea del Sud e dell'Arabia Saudita di perfezionare le loro competenze in produzione, sceneggiatura, animazione e regia.

Un altro aspetto fondamentale della partnership è l’aumento della collaborazione nella produzione cinematografica. Le due istituzioni promuoveranno co-produzioni e progetti congiunti, facilitando il networking tra i professionisti del settore attraverso eventi organizzati in occasione di festival di rilievo come il Busan International Film Festival e il Red Sea International Film Festival, lanciato in Arabia Saudita nel 2019.

L’accordo include anche un focus sull’espansione della distribuzione e della promozione dei film coreani e sauditi. Verranno sostenute proiezioni e programmi di scambio culturale. La collaborazione si estenderà inoltre alla condivisione di competenze in materia di politiche cinematografiche e regolamentazioni, con un’attenzione particolare ai progressi tecnologici nel settore, come l’impiego dell’intelligenza artificiale e le nuove tecniche di produzione digitale.

Han Sang-jun, presidente del KOFIC, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Abbiamo già attuato molte collaborazioni, tra cui un boot camp con la MBC Academy in Arabia Saudita lo scorso novembre. Speriamo che il programma di cooperazione firmato oggi dia maggiore impulso a questo scambio”.

Da parte sua, Abdullah Al Qahtani, direttore della Commissione cinematografica saudita, ha dichiarato: “Questa partnership con il Consiglio cinematografico coreano è una pietra miliare nei nostri continui sforzi per elevare l'industria cinematografica dell'Arabia Saudita e rafforzare le sue connessioni con i mercati globali. La Corea del Sud ha un settore cinematografico dinamico e influente e, lavorando insieme, possiamo creare maggiori opportunità per i nostri registi, favorire lo scambio creativo e guidare la crescita di produzioni cinematografiche di alta qualità in entrambi i Paesi”.