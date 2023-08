Le notizie di oggi: rilasciati gli studenti arrestati per il tentato assalto all’ambasciata giapponese a Seoul, al vaglio ulteriori indagini. Tentativi di riavvicinamento, e di accordo sui confini, fra Xi e Modi al summit Brics. Giovani vietnamiti trafficati col pretesto di un lavoro in Laos. Ex soldato 22enne da un mese gira l’isola di Taiwan avvertendo dell’imminente rischio di guerra con la Cina. La fuga dei russi dal Paese a causa della guerra in Ucraina ha raggiunto numeri record, oltre un milione in un anno.

ARABIA SAUDITA

Riyadh ha condannato a morte Mohammed al-Ghamdi, fratello di uno studioso di primo piano e voce critica del governo, per messaggi sui social contro la corruzione, inflazione e di denuncia di abusi durante gli interrogatori. I tweet usati come prova per la pena capitale sono stati pubblicati da un account anonimo con nove follower e invocavano anche il rilascio dei prigionieri politici.

COREA DEL SUD - GIAPPONE

La polizia ha rilasciato oggi 16 studenti universitari, arrestati nei giorni scorsi durante le proteste contro il rilascio delle acque di Fukushima nell’oceano per aver cercato di assaltare l’ambasciata giapponese a Seoul. Gli agenti li hanno fermati per violazione della legge su assemblee e manifestazioni, nelle prossime ore si deciderà se trasferire il fascicolo ai pm per approfondimenti.

CINA - INDIA

Il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno mostrato una comune volontà politica per risolvere i problemi di confine fra i due Paesi e che hanno portato ai minimi i legami bilaterali fra Delhi e Pechino. In un incontro al vertice Brics in Sudafrica entrambi hanno dato incarico ai funzionari di raddoppiare gli sforzi per un rapido ritiro delle truppe a Ladakh/Tibet.

VIETNAM - LAOS

Giovani vietnamiti sono finiti nella rete del traffico di vite umane nel vicino Laos. A denunciarlo i familiari, che raccontano di offerte di lavoro che avrebbero spinto i ragazzi a partire. In realtà, essi sono stati portati oltre-confine in Laos da contrabbandieri a bordo di auto, con destinazione finale il Myanmar o la Cina. Di questi almeno cinque sono originari di Phu Quoc, provincia di Kien Gian.

TAIWAN

Un ex soldato di 22 anni, vestito in mimetica e “armato” con un fucile di plastica, da oltre un mese sta girando a piedi Taiwan avvertendo i connazionali a “preparasi alla guerra” con la Cina. “Sappiamo che la situazione non sarà buona se le minacce continuano. Voglio che le persone - ha detto alla Reuters Tsai Tsung-lin, dopo un viaggio di 900 km - si preparino alla guerra”.

RUSSIA

La fuga dei russi dal Paese a causa della guerra in Ucraina ha raggiunto cifre record da cent’anni a questa parte, e si può paragonare soltanto all’esodo di massa degli anni Venti del secolo scorso, dopo la rivoluzione bolscevica e la guerra civile. Questo è quanto emerge dalle stime fornite da The Economist, che rilancia fonti russe che parlano di oltre un milione di emigrati in un solo anno.

KIRGHIZISTAN - UZBEKISTAN

I servizi di sicurezza del Kirghizistan (Gknb) hanno arrestato il 52enne poeta, pubblicista e attivista Olžobaj Šakir dopo un interrogatorio di quasi otto ore, con le accuse di “organizzazione di disordini di massa” e “tentativo di presa violenta del potere”. La sua colpa è di aver animato le manifestazioni di protesta per la cessione dei pensionati di Issyk-Kul agli uzbeki.