ARABIA SAUDITA

Almeno 47 membri della tribù Howeitat, in Arabia Saudita, sono stati incarcerati o trattenuti dalle autorità per aver opposto resistenza al provvedimento di esproprio, nell’ambito della costruzione della mega-città di Neom. L’ong attivista Alqst, nel rapporto “The Dark Side of Neom” pubblicato ieri, elenca i nomi di tutti i fermati o scomparsi per aver criticato il progetto o denunciato abusi.

CINA

Pechino ha annunciato in queste ore la “vittoria decisiva” contro la pandemia, dopo aver abbandonato la politica “zero-Covid” - che aveva sollevato inusuali e diffuse proteste nel Paese - a fine novembre, registrando poi nelle settimane successive una esplosione di casi. Oltre 200 milioni i cittadini contagiati e trattati per il virus, di cui 800mila circa malati in modo grave e guariti.

INDONESIA - MYANMAR

Un gruppo di profughi Rohingya, almeno 69 fra i quali donne e bambini, sono attraccati in un’isola della costa ovest indonesiana. La barca in legno, spiegano fonti Onu, ha raggiunto una spiaggia di Aceh, dopo un lungo viaggio in cui alcune persone a bordo sono morte. Si tratta del sesto gruppo da novembre. A migliaia ogni anno rischiano la vita per fuggire dal Myanmar, dove sono perseguitati.

GIAPPONE

Il Giappone avvierà nel mese di aprile un programma pilota, per testare l’uso dello yen digitale coma ha annunciato oggi la Banca centrale (Boj). Una politica che segue l’esempio di un numero crescente di Paesi, che inseguono la Cina finora all’avanguardia nel settore. Nell’ambito del programma pilota, la Boj condurrà transazioni simulate con istituzioni finanziarie private.

INDIA

I funzionari del fisco in India hanno concluso, dopo tre giorni consecutivi, le perquisizioni delle sedi Bbc a Delhi e Mumbai, a settimane di distanza dalla trasmissione dell’emittente britannica di un documentario critico del primo ministro Narendra Modi. I dipendenti sono stati informati di non divulgare informazioni, mentre alcuni membri dello staff hanno trascorso la notte negli uffici.

RUSSIA

Un ventenne soldato di leva, Sergej Gridin, originario di Komi nella Russia settentrionale, si è tolto la vita nella sua caserma della provincia di Mosca, dopo aver pubblicato dei messaggi su Telegram in cui raccontava delle umiliazioni subite per il suo rifiuto di recarsi a combattere in Ucraina. Egli ha preferito “morire nella propria terra, senza sangue altrui sulle mie mani”.

ARMENIA - TURCHIA

Ad Ankara si è tenuto un incontro tra i ministri degli esteri di Turchia e Armenia, Çavuşoğlu e Mirzoyan. Quest’ultimo ha dichiarato che Erevan intende “regolare completamente le relazioni con la Turchia”, fino allo stabilimento delle relazioni diplomatiche e alla piena apertura delle frontiere, confermando la disponibilità degli armeni ad aiutare per i soccorsi ai terremotati.

KAZAKHSTAN

Il ministero delle finanze del Kazakistan ha presentato il progetto “Fondo nazionale per l’infanzia”. In base all’iniziativa ogni cittadino kazaco, per nascita, avrà a disposizione un conto in dollari, su cui annualmente verranno versati dei soldi dal Fondo nazionale che raccoglie gli attivi del settore energetico, dalla vendita di petrolio, gas, legname e altre risorse del Paese.