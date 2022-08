Le notizie del giorno: Taiwan vuole aumentare le spese militari del 14,9%. Miliardario amico di Modi annuncia la scalata alla rete televisiva NDTV, preoccupazioni sulla libertà di informazione in India. Il Qatar promette investimenti al Pakistan, in crisi di valuta straniera. In Cecenia ucciso l'attivista Salman Tepsurkaev, oppositore del governo di Kadirov.

BANGLADESH-MYANMAR

A cinque anni esatti dall’esodo seguito alla dura offensiva militare nello Stato di Rakhine sono 963.733 i Rohingya che vivono nei campi di Cox’s Bazar, in Bangladesh. Secondo i dati diffusi da Dhaka si stima che altri 250mila vivano fuori dai campi, mentre 30mila sono stati trasferiti sull’isola di Basan Char. I negoziati per garantire un ritorno sicuro in Myanmar restano in alto mare.

TAIWAN-CINA

Sulla scia dell’acuirsi delle tensioni con Pechino, il governo di Taiwan ha proposto al parlamento per il 2023 un bilancio record per la difesa. Il budget proposto di 523,4 miliardi di dollari taiwanesi rappresenta un aumento del 14,9% rispetto allo stanziamento totale di quest'anno. La cifra include 108,3 dollari taiwanesi per nuovi jet da combattimento avanzati e programmi per elevare la capacità di combattimento marittimo e aereo.

GIAPPONE

Il capo della polizia giapponese Itaru Nakamura ha annunciato l’intenzione di dimettersi per assumersi la responsabilità dell'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe. Lo ha detto in una conferenza stampa nella quale ha presentato i risultati dell’indagine sulle lacune nella protezione di Abe, ucciso l’8 luglio scorso mentre teneva un discorso in strada durante la campagna elettorale.

INDIA

Il miliardario Gautam Adani, vicino al premier nazionalista Narendra Modi, ha annunciato l’intenzione di acquisire sul mercato il 29,18% delle quote di NDTV, una delle principali reti televisive private indiane. L’operazione - visto come un tentativo di scalata dall’attuale proprietà - desta preoccupazioni sulla libertà di informazione a New Delhi. Secondo NDTV l’annuncio è avvenuto senza l’autorizzazione preventiva dell’autorità di controllo della Borsa, richiesta dalle regole sulle offerte pubbliche di acquisto in India.

QATAR-PAKISTAN

La Qatar Investment Authority (QIA) investirà 3 miliardi di dollari in vari settori in Pakistan. L’annuncio è giunto è giunto durante la visita a Doha del primo ministro di Islamabad Shehbaz Sharif. Il Pakistan è attualmente alle prese con gravi turbolenze economiche e si trova ad affrontare una crisi della bilancia dei pagamenti, con le riserve in valuta straniera scese fino a 7,8 miliardi di dollari, appena sufficienti per un mese di importazioni, le quotazioni della rupia ai minimi e l’inflazione al 24%.

SIRIA-RUSSIA

La Siria ha accettato di inviare ambasciatori nelle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk nel Donbass, e di accettare diplomatici da queste regioni a Damasco. La Russia ha promesso in cambio a Bashar Assad di rendere più esigenti le proprie relazioni con Israele, dopo un colloquio a Mosca tra il ministro Sergej Lavrov e il suo omologo siriano Feisal Mikdad.

RUSSIA

In Cecenia è stato ucciso un attivista umanitario, moderatore del canale di opposizione Telegram “1Adat”, Salman Tepsurkaev. Lo ha comunicato un avvocato del Comitato contro le torture in Russia, Olga Sadovkaja. Tepsurkaev era stato rapito a fine 2020 e costretto con la forza a pentirsi pubblicamente in un video per le sue azioni di protesta.