Le notizie di oggi: le perdite economiche per disastri naturali a luglio in Cina hanno toccato i 7,74 miliardi di dollari. Dal golpe di febbraio 2021 la giunta militare ha distrutto oltre 16.500 case nelle grandi città. I sud-coreani sempre più “insoddisfatti della loro vita. L’ambasciata saudita in Libano invita i concittadini a lasciare il Paese. La Corte suprema indiana ha sospeso la condanna del leader dell’opposizione Rahul Gandhi. Il Kirghizistan vuole realizzare una serie di centrali lungo il Naryn.

YEMEN

Seguendo i talebani afghani e lo Stato islamico (Siria e Iraq), i ribelli filo-iraniani Houthi a Sana’a, capitale dello Yemen sotto il loro controllo, hanno lanciato una campagna contro film, serie tv e musica. I miliziani hanno chiuso 14 negozi di dvd e cd in diverse zone, come parte della politica di restrizione e di “soft war” voluta dal leader Abdul-Malik al-Houthi. Proteste della popolazione.

CINA

Le perdite economiche dirette per disastri naturali hanno toccato i 41,18 miliardi di yuan (7,74 miliardi di dollari) a luglio, più di quelle registrate nei mesi da gennaio a giugno sommati. Due potenti tifoni, inondazioni e altri fenomeni hanno colpito oltre sette milioni di persone, interessata anche Pechino con le peggiori piogge degli ultimi 140 anni. Ulteriori impatti attesi ad agosto.

MYANMAR

Dal golpe del febbraio 2021 la giunta militare birmana ha distrutto oltre 16.500 case ed edifici di grandi città, circa 12mila dei quali solo a Yangon, ma il dato potrebbe essere maggiore. I residenti, cacciati a forza, sono dovuti ricorrere all’affitto o ritornati nei villaggi di origine. Spesso le autorità hanno addotto il pretesto di appropriazione indebita, sostenendo che i terreni erano dello Stato.

COREA DEL SUD

I sud-coreani sono in genere poco soddisfatti della loro vita, fattore essenziale per la salute e il benessere e che finisce per incidere anche sulla mortalità, soprattutto fra gli anziani. Secondo uno studio del Korea Disease Control and Prevention Agency (Kdca), l’indice medio di felicità fra gli adulti si attesta a 6,68 punti su 10. La comunicazione, oltre alla salute, i fattori determinati.

A. SAUDITA - LIBANO

L’ambasciata saudita in Libano invita i concittadini ad abbandonare rapidamente il Paese ed evitare aree teatro di “conflitti armati”, pur senza specificarli. A far precipitare la situazione di una nazione da tempo in crisi istituzionale la recente esplosione di violenze nel campo profughi palestinese di Ain el-Hilweh, in cui sono morte almeno 13 persone negli scontri fra fazioni.

INDIA

La Corte Suprema ha sospeso la condanna del leader dell’opposizione Rahul Gandhi in una causa di diffamazione. Il leader del Congress era stato condannato a due anni a marzo per una vicenda del 2019 riguardante il premier Narendra Modi, che ha portato anche all’esclusione dal Parlamento. La sentenza di oggi ha riaperto le porte dell’Assemblea e la partecipazione al voto del prossimo anno.

RUSSIA - UCRAINA

Sul canale tv ultraradicale “Spas” il capo della fraternità ortodossa Radonež Evgenij Nikiforov, più volte insignito di onorificenze patriarcali, ha proposto lo sterminio degli ucraini facendoli ardere sul rogo o con uso di granate pesanti Solntsepek. “In Ucraina - dice - la malattia pagana neo-nazista è così diffusa che non si può risolvere con persuasioni o trattative, bruciarli è atto di carità cristiana”.

KIRGHIZISTAN - CINA

Per risolvere il problema del deficit energetico, il Kirghizistan ha intenzione di realizzare un piano grandioso di costruzione di una serie di centrali lungo il fiume Naryn. Del progetto se ne dovrebbe occupare un consorzio di compagnie cinesi, con cui è stata firmato un memorandum che sta suscitando molte discussioni per l’eccesso di dipendenza da Pechino che ne deriverebbe.