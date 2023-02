di Stefano Vecchia

Manila (AsiaNews) - Con la sua abituale franchezza, ma anche con un realismo spesso negato nei comunicati ufficiali, la vicepresidente e segretario all’Istruzione filippina Sara Duterte ha segnalato nei giorni scorsi le difficoltà del sistema educativo dell’arcipelago. I dati del Rapporto sull’educazione di base 2023 - redatto dal suo ministero - indicano una realtà molto più cruda di quanto abitualmente mostrato. Senza privilegiare i progressi rispetto ai molti limiti, la figlia dell’ex presidente Rodrigo Duterte non ha esitato a sottolineare la scarsità di aule e di infrastrutture, le carenze di personale, le pratiche irregolari presenti nella gestione e - in particolare - le carenze nel curriculum della scuola dell’obbligo.

Particolarmente sottolineate le difficoltà in cui si trovano gli studenti sottoposti a “violenza emotiva, sfinimento e stress psicologico” mentre l’81% di loro “non sanno risolvere problemi matematici” e “hanno difficoltà a comprendere testi di lunghezza moderata”, mentre il 78% “non sono in grado di fornire spiegazioni a fenomeni scientifici o trarne delle conclusioni”.

Secondo la vicepresidente questa situazione dipende in parte dalle condizioni dei loro insegnanti che hanno bisogno di maggiore supporto, “in particolare riguardo alla capacità di insegnare un pensiero critico e l’attitudine a risolvere le difficoltà”, capacità indispensabili nel XXI secolo, insieme all’apprendimento di conoscenze di livello superiore. Duterte ha precisato di non voler con questo attaccare i docenti - “la cui dedizione, integrità e impegno per servire i giovani filippini e il nostro Paese rafforza il nostro impegno comune a raggiungere sogni condivisi per i nostri studenti” - ma evidenziare i punti di criticità, a cui si aggiunge il carente ma indispensabile coordinamento tra mondo produttivo, del lavoro, e istruzione.

Per rispondere a questi problemi è stato ideato e avviato il programma Bansang Makabata, Batang Makabansa (Nazione giovane, giovani per la nazione) che indirizzerà nei prossimi anni il ministero dell’Istruzione e tutte le parti coinvolte nelle attività educative. Quattro gli obiettivi specifici: rendere il curriculum di studi adeguato a formare cittadini competenti, impiegabili, attivi e responsabili; accelerare lo sviluppo delle istituzioni e dei servizi educativi essenziali; migliorare l’attenzione verso gli studenti, attraverso la promozione del loro benessere con una istruzione inclusiva e un ambiente favorevole allo studio; sostenere gli insegnanti per migliorare le loro capacità.