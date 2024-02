di Melani Manel Perera

L'ex titolare del dicastero della Sanità Keheliya Rambukwella - nell'ottobre scorso spostato al ministero dell'Ambiente - è stato fermato dopo 10 ore di interrogatorio e rinviato a giudizio. Accusato per falsa documentazione su un lotto di fiale che non avrebbero superato i test di qualità. Una truffa costata 1,45 milioni di euro in un Paese dove la sanità è in ginocchio.

Colombo (AsiaNews) - L'ex ministro della Sanità Keheliya Rambukwella è stato arrestato ieri sera a Colombo dal Criminal Investigation Department (CID) in relazione a uno scandalo sull'importazione di iniezioni di immunoglobuline. Rambukwella, attualmente ministro dell'Ambiente, si era presentato ieri davanti ai magistrati in ottemperanza a un’ordinanza di comparizione ed è stato fermato dopo oltre 10 ore di interrogatorio. Comparso questa mattina presso la Corte di Maligakanda è stato rinviato a giudizio per il 15 febbraio.

L'arresto è avvenuto a seguito delle crescenti pressioni esercitate nei giorni scorsi dagli attivisti della società civile e dai sindacalisti del settore sanitario. Nell'ottobre 2023, la National Medicines Regulatory Authority (NMRA) ha rivelato che sono stati presentati documenti falsi per lo sdoganamento di un lotto di fiale contenenti immunoglobulina umana che poi non ha superato i test di qualità.

Il prodotto, che sarebbe stato fabbricato in India dalla Livealth Biopharma Pvt Ltd, è stato importato da un'azienda farmaceutica locale, la Isolez Biotech Pharma AG (Pvt) Ltd. Il produttore indiano, tuttavia, nega di essere coinvolto in questa attività fraudolenta. È stato inoltre accertato che nell’operazione sono stati sottratti fondi per 130 milioni di rupie (circa 1,45 milioni di euro ndr) attraverso l'acquisto illegale di 22.500 fiale. Nella vicenda sono implicati altri sette sospetti, tra cui l'ex Segretario del Ministero della Salute.

Proprio le truffe sugli acquisti di farmaci hanno provocato negli ultimi anni gravi conseguenze in un Paese come lo Sri Lanka dove la crisi economica rende difficile l’approvvigionamento di medicinali. Dopo che la truffa è venuta alla luce, nell’ottobre scorso, a Rambukwella era stato spostato al ministero dell'Ambiente in un rimpasto di governo. Il dicastero della Salute era stato assegnato al ministro dell’Industria Ramesh Pathirana.

“È la prima volta che un ministro di un governo in carica è arrestato per corruzione nello Sri Lanka – ha commentato in una nota la campagna Citizen Power Against Bribery, Corruption and Waste -. Le organizzazioni civili e gli attivisti per i diritti umani hanno lottato insieme per molti giorni per ottenerlo”. Alcuni manifestanti che erano stati fermati per le proteste sono stati rilasciati il 1 febbraio.