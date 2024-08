Il 4 settembre il papa incontrerà 200 studenti indonesiani alla Casa della Gioventù “Grha Pemuda”. L'organizzazione - voluta in Argentina da Bergoglio - lancerà il programma Scholas Citizenship, in collaborazione con il governo indonesiano e il Movimento Globale 5P, per formare giovani tramite la propria metodologia educativa, promuovendo una cultura dell'incontro.

Roma (AsiaNews) - L'ormai imminente viaggio apostolico di papa Francesco in Asia e Oceania - dal 2 al 13 settembre, con tappe in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore - sarà anche l’occasione per inaugurare la prima sede della regione di Scholas Occurentes, il progetto educativo globale dedicato ai giovani, nato a Buenos Aires nel 2001 su iniziativa di Bergoglio e divenuto Fondazione di diritto pontificio nel 2013. Il Santo Padre mercoledì 4 settembre a Giacarta si recherà infatti alla Casa della Gioventù “Grha Pemuda”, per incontrare personalmente 200 studenti indonesiani appositamente formati, provenienti da diverse isole del Paese, da varie istituzioni educative e da molteplici etnie e religioni, per rimarcare i valori che sostengono l’operato dell’organizzazione, tra cui l'unità nella diversità e la Cultura dell’Incontro.

Scholas lancerà infatti per la prima volta nel Sud-Est asiatico il programma Scholas Citizenship, implementato grazie ad una collaborazione con il ministero dell'Istruzione, della Cultura, della Ricerca e della Tecnologia della Repubblica di Indonesia e con il sostegno del Movimento Globale 5P (retto su cinque principi fondamentali: Pace, Prosperità, Persone, Pianeta e Partnership). Si delinea come un’azione educativa il cui obiettivo è quello di formare un gruppo di studenti universitari e giovani insegnanti affinché possano implementare questa metodologia poi nelle loro comunità. “Questo approccio mira a dare un senso ai giovani e a rispondere alle esigenze attuali della società indonesiana”, fa sapere l’organizzazione. Un proposito fondamentale in un Paese che conta un’alta percentuale di giovani, in constante crescita.

Quando Scholas Occurrentes nacque in Argentina su impulso di Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, aveva il nome di “Escuela de Vecinos" e "Suore Scolastiche". Il progetto coinvolge studenti di scuole pubbliche e private, di tutte le religioni, per educare i giovani all'impegno per il bene comune. Oggi è un'organizzazione internazionale pubblica, guidata dallo stesso Pontefice, che collabora con scuole e comunità educative di diverse confessioni religiose e laiche per ripristinare il patto educativo. Scholas Occurrentes promuove una cultura dell'incontro per la pace attraverso l'educazione, l'arte e lo sport, con particolare attenzione alle comunità a basso reddito. Dal 2013 la sua sede è a Roma, presso Palazzo San Callisto. La sua rete comprende quasi 450mila scuole e agenzie educative in tutto il mondo. Il suo sogno è trasformare il mondo in una classe senza pareti, dove tutti i bambini siano integrati e la pace sia raggiunta.

Negli anni, Schola Occurrentes ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, arrivando appunto anche in Indonesia. Nel 2022 ha partecipato al Vertice del G20 a Bali, dove ha incontrato leader mondiali in ambito politico, educativo e sociale per presentare il suo modello innovativo di istruzione. Invitata poi al Tri Hita Karana Forum, Scholas ha discusso con il ministro dell'Istruzione indonesiano della possibilità di espandere le sue attività nel Paese e rafforzare i legami con le parti interessate in Asia. In linea con la missione di papa Francesco di promuovere la cultura dell'incontro e della pace, i rappresentanti di Scholas hanno visitato il villaggio di Genggelang a Lombok, condividendo momenti con i giovani locali e piantando un ulivo come simbolo di pace. Per comprendere meglio il contesto indonesiano, Scholas ha infine inviato un team dedicato e sviluppato un piano per promuovere la cittadinanza globale tra i giovani indonesiani, offrendo formazione intensiva sulla metodologia Scholas a giovani selezionati presso la sede di Granada, in Spagna.