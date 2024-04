Introdotto dagli olandesi e rifondato da Sukarno nel 1961 attualmente come attività parascolastica imposta era l'associazione scout con più ragazzi al mondo. D'ora in poi sarà solo su base volntaria, ma ogni scuola sarà comunque tenuta a proporlo.

Jakarta (AsiaNews/Agenzie) – Lo scoutismo non sarà più un’attività obbligatoria per gli studenti dell’Indonesia. Sta facendo discutere nel Paese un regolamento emanato nei giorni scorsi dal Ministro dell'Istruzione, della Cultura, della Ricerca e della Tecnologia Nadiem Makarim che elimina la partecipazione al Gerakan Pramuka - il movimento scoutistico indonesiano - come attività extracurricolare obbligatoria nei programmi scolastici.

“Ogni scuola fino al livello secondario sarà comunque tenuta a offrire lo scoutismo come parte del curriculum”, ha spiegato Anindito Aditomo, un alto funzionario del ministero. “Tuttavia, la partecipazione alle attività scout sarà da ora in poi volontaria”. Questo - ha aggiunto – anche in relazione alla legge n. 12 del 2010 che “sottolinea la natura volontaria e non politica del movimento scout”.

Critiche al provvedimento sono giunte dal Consiglio nazionale degli scout (Kwarnas) che ha chiesto al ministro Nadiem Makarim di rivedere la politica, sottolineando l'importanza strategica del movimento nel formare il carattere della nazione e nel contribuire agli obiettivi dell'educazione nazionale. "Per esempio ­– ha sostenuto il segretario generale Bachtiar Utomo- nel Ministero dell'Istruzione e della Cultura, la Saka Widya Budaya Bakti si concentra sull'educazione pratica in campi come l'arte, la tradizione e i valori culturali. Allo stesso modo, il Saka Bakti Husada del Ministero della Salute fornisce agli scout conoscenze in settori legati alla salute, come la prevenzione delle malattie, la nutrizione e lo stile di vita sano”.

Fondato nelle allora Indie Orientali dagli olandesi nel 1912, nel 1961 il Gerakan Pramuka era stato riplasmato in un movimento giovanile post-coloniale dal governo di Sukarno. Proprio per il suo carattere obbligatorio quello indonesiano è il più numeroso movimento scoutistico al mondo con oltre 17 milioni di ragazzi coinvolti.