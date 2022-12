Le altre notizie del giorno: nonostante il dilagare del Covid la Cina riapre le frontiere agli ingressi dall'8 gennaio; almeno 20 Rohingya morti in mare. Attacco Isis contro le milizie curde a Raqqa. Secondo l'istituto Levada più del 50% dei russi vuole un negoziato di pace con l'Ucraina.

COREA DEL SUD

Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha concesso la grazia all'ex presidente Lee Myung-bak e a una serie di altri politici ed ex funzionari di alto profilo condannati per corruzione e altre irregolarità durante le precedenti amministrazioni. Tra le personalità figura anche l'ex governatore del Gyeongsang Meridionale, Kim Kyoung-soo, uno stretto alleato dell'ex presidente Moon Jae-in. Si tratta del secondo provvedimento di questo tipo decretato da Yoon dall’inizio del suo mandato a maggio: del primo avevano beneficiato il presidente esecutivo di Samsung Electronics Lee Jae-yong e altri magnati dell'economia.

CINA

Dall'8 gennaio, i viaggiatori provenienti dall’estero potranno entrare in Cina esibendo un semplice risultato negativo di un test PCR effettuato nelle 48 ore precedenti, senza più obbligo di quarantena. La misura - dettata da ragioni economiche e legata all’abbandono della politica “Zero Covid” - giunge proprio mentre la Cina si trova a combattere contro la feroce diffusione del virus dopo l'abolizione delle restrizioni.

TAIWAN-CINA

La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha convocato per oggi una conferenza stampa - la prima in due anni – durante la quale annuncerà un piano di rafforzamento della difesa nazionale a fronte delle perduranti tensioni con Pechino. Si prevede che annunci anche l’estensione della leva obbligatoria da quattro mesi a un anno.

INDONESIA-BANGLADESH

Secondo l’Unhcr, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati, almeno 20 Rohingya sono morti in mare nelle ultime settimane. La notizia è stata diffusa dopo che ieri è approdata nella provincia indonesiana di Aceh un'imbarcazione che trasportava 174 Rohingya, la maggior parte dei quali disidratati, affaticati e bisognosi di cure mediche urgenti dopo settimane di navigazione. Si ritiene che altri siano alla deriva nell'Oceano Indiano.

SIRIA

Le Forze Democratiche Siriane (SDF) - le milizie curde che operano nel nord della Siria - hanno dichiarato che sei persone sono state uccise in un attacco dell’Isis a una propria base. L’assalto è avvenuto nella città di Raqqa. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, da Londra, ha dichiarato di aver documentato 16 attacchi dell'ISIS contro le SDF dall'inizio del mese.

RUSSIA

Secondo il centro Levada, il principale osservatorio sociologico della Russia, solo il 27% della popolazione è favorevole alla prosecuzione dell’operazione militare speciale in Ucraina, mentre oltre il 50% è favorevole all’avvio di colloqui di pace.

ASIA CENTRALE

Le bambole Barbie sono completamente esaurite nei negozi del Caucaso, e al loro posto viene proposta la bambola Amina in foggia tradizionale islamica. Vestita di rosa con il velo, Amina è in grado di ripetere 10 sure del Corano da insegnare alle bambine per poter recitare il namaz, le cinque preghiere tradizionali della religione musulmana.