COREA DEL SUD

Il bilancio delle vittime per la calca durante i festeggiamenti di Halloween nel quartiere Itaewon di Seoul è salito a 154 con 149 feriti. Tra i morti anche cittadini di diversi Paesi. Decine di persone si sono recate a rendere omaggio alle vittime vicino al luogo dell’incidente. Diversi cittadini hanno incolpato le autorità per gli scarsi controlli.

AFGHANISTAN

Fonti diverse hanno confermato che in un anno sono stati uccisi 172 civili della regione del Panshjir, dove si concentra la resistenza al regime dei talebani. Da settembre dello scorso anno si sono verificati diversi scontri; tra le vittime ci sono anche minorenni che non avevano nessun legame con la resistenza. Il portavoce dei talebani nega che siano stati uccisi civili e che se è stato fatto per errore il governo avvierà un’indagine.

FILIPPINE

La tempesta Nalgae ha fatto 98 morti nelle Filippine. Lo ha comunicato oggi l’agenzia nazionale per i disastri naturali, secondo cui non ci sono possibilità di ritrovare i 63 dispersi. L’isola di Mindanao è colpita meno frequentemente dagli eventi estremi, ma questi sono di solito più mortali. Nalgae ha inondato villaggi, distrutto i raccolti e interrotto l'elettricità in molte regioni mentre attraversava il Paese.

MACAO

La Cina ha reimposto le misure anti-Covid a Macao, inclusa la chiusura del noto casinò MGM Cotai dopo il rilevamento di alcuni nuovi casi di coronavirus durante il fine settimana. Nel frattempo però sono diminuite le limitazioni ai viaggi nell’ex colonia portoghese: da domani sarà possibile recarvisi dalla Cina continentale con un visto elettronico.

KAZAKISTAN

Il ministero del lavoro di Astana ha diffuso i dati statistici relativi all’afflusso in Kazakistan di migranti lavorativi da Paesi esteri, che nel complesso superano le 15mila persone, di cui 3.539 dalla Cina, 1.801 dall’India, 1.707 dalla Turchia, 1.487 dall’Uzbekistan, e perfino 1.125 dalla Gran Bretagna.

RUSSIA

Nella città russa di Perm è stato sospeso il Festival della Magia, previsto per la vigilia di Halloween, per un “attacco terroristico armato” contro il laboratorio esoterico che preparava la manifestazione. Doveva radunare i “maestri del Taro e gli sciamani” da tutto il mondo, compreso il Peru, e aveva ricevuto dure critiche dai giornalisti “patriottici”.

UE – IRAN

La Germania e l'Unione Europea stanno valutando se classificare le Guardie della rivoluzione iraniane come organizzazione terroristica. L’ha detto ieri la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. Il suo commento arriva dopo che i Pasdaran iraniani hanno annunciato di intensificare la repressione contro i manifestanti.