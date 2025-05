Le notizie di oggi: Israele continua a bombardare Gaza, altre decine di morti; ONU chiede fine dell'embargo. Accordo USA-Ucraina sulle terre rare dopo l'incontro in Vaticano di Trump e Zelensky. Raid della giunta militare birmana hanno ucciso altri 8 civili nonostante cessate il fuoco. A Dheli 4 morti per pioggia e venti, disturbate anche le operazioni di volo.

COREA DEL SUD

Il terzo presidente ad interim della Corea del Sud in cinque mesi Lee Ju-ho ha affermato che garantirà un governo stabile fino alle elezioni del 3 giugno, dopo le dimissioni rapide del primo ministro e del ministro delle finanze. Il compito è di guidare la quarta economia più grande dell'Asia attraverso le turbolenze politiche e l'impatto delle tariffe degli Stati Uniti. Nel suo ruolo attuale, Lee deve agire contemporaneamente come presidente, primo ministro, vice primo ministro per gli affari economici e ministro dell'istruzione.

GAZA

Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 31 persone, secondo quanto riferito dall’agenzia della protezione civile della Striscia, mentre le Nazioni Unite hanno chiesto a Israele di revocare il blocco imposto al territorio palestinese dal 2 marzo e di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari. Almeno otto di esse sono morte in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di Khan Younis, nel sud di Gaza. La Palestina è lo Stato più pericoloso al mondo per i giornalisti, con decine di reporter uccisi.

MYANMAR

Le bombe della giunta militare golpista hanno ucciso altre 8 persone, ferendone decine nel nord-ovest del Myanmar, regione di Sagaing. La stessa giunta aveva proporogato il cessate il fuoco per fini umanitari fino al 30 aprile. A seguito di un accordo con il ribelle Myanmar National Democratic Alliance Army nello stato settentrionale di Shan, i militari hanno concentrato gli attacchi su altre parti del Paese, prendendo di mira sempre più la regione di Mandalay e Sagaing.

INDIA

Quattro persone sono morte - tre bambini e una donna - quando una casa è crollata a Delhi a seguito di forti piogge e forti venti. Questi fenomeni hanno disturbato anche le operazioni di volo (tre voli deviati e oltre 100 voli sono stati ritardati) e interrotto il traffico a causa delle inondazioni in molte parti della città. Secondo i dati dell'IMD, nelle ultime tre ore, la stazione meteorologica di Safdarjung, l'osservatorio principale della città, ha registrato 77 mm di pioggia, e velocità del vento che raggiunge i 70-80 km/h.

USA - UCRAINA - RUSSIA

Dopo lo storico incontro tra i due leader in Vaticano a margine dei funerali di papa Francesco, Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato un accordo che darà a Washington l'accesso ad alcune delle risorse naturali - "terre rare" - del Paese martoriato dalla guerra. L'Ucraina spera cementerà l'assistenza statunitense mentre il Paese lotta per respingere l'invasione russa. Darà agli Stati Uniti una partecipazione del 50% di tutti i nuovi progetti e infrastrutture di petrolio, gas e minerali; sarà utilizzato per finanziare gli acquisti ucraini dei sistemi d'arma statunitensi.

FILIPPINE - CINA

Le Filippine hanno arrestato un cittadino cinese per aver utilizzato un dispositivo di sorveglianza nei pressi degli uffici della commissione elettorale del Paese, a meno di due settimane dalle elezioni di metà mandato, aggravando ulteriormente le tensioni tra i due Paesi. I rapporti tra Manila e Pechino si sono fatti sempre più tesi, con esposizioni di bandiere sul conteso isolotto di Sandy Cay nel Mar Cinese Meridionale. L’uomo, con passaporto di Macao, stava utilizzando un “IMSI catcher”, per intercettare messaggi nel raggio di 1-3 chilometri.

IRAN - AZERBAIGIAN

Il presidente dell’Iran, Masud Pezeshkyan, si è recato in visita in Azerbaigian, confermando la volontà di Teheran di “rafforzare i rapporti di partenariato” con tutti i Paesi della regione, anche con Baku superando le antiche inimicizie, viste le “attuali condizioni di tensione nelle dinamiche geopolitiche”, attivando il corridoio Nord-Sud con la Russia.