Le notizie di oggi: dal 10 febbraio è aumentato il numero di nascite in Cina per l'anno del drago. Alcuni Stati indiani hanno vietato la vendita dello zucchero filato. In Indonesia stanno diventando virali i video nostalgici verso la dittatura Suharto. L'Armenia sta ristrutturando il proprio esercito.

COREA DEL SUD

A causa dello sciopero dei medici, entrato nel quarto giorno, il governo sudcoreano ha esteso i servizi di telemedicina a tutti gli ospedali del Paese, che resteranno attivi fino a quando non sarà terminata l’azione collettiva. Migliaia di medici e specializzandi dei principali ospedali generali hanno lasciato il lavoro in segno di protesta contro il piano del governo di ammettere 2mila studenti in più alle facoltà di medicina il prossimo anno. Nel frattempo il funzionamento delle sale operatorie è stato ridotto del 50%.

CINA

Stanno nascendo un sacco di bambini in tutta la Cina per l’anno del drago, un aumento che potrebbe attenuare il calo della popolazione e rallegrare i politici, ha scritto il quotidiano finanziario Yicai. Si ritiene che il segno zodiacale cinese del drago sia particolarmente propizio e i dati provenienti dagli ospedali durante il Capodanno lunare, iniziato il 10 febbraio, hanno mostrato aumenti nel numero di neonati dal 20% al 72% rispetto al 2023.

INDIA

Alcuni Stati indiani hanno vietato la vendita dello zucchero filato (chiamato anche buddi-ka-baal, “capelli della vecchia”) perché considerato cancerogeno. La settimana scorsa il Tamil Nadu ha attuato per primo il divieto, dopo che i test di laboratorio hanno confermato la presenza di una sostanza cancerogena, la rodamina-B, che conferisce il colore rosa e il cui uso come colorante alimentare è già vietato in Europa.

INDONESIA

Dopo le elezioni del 14 febbraio, hanno cominciato a diventare virali su TikTok una serie di video che parlano della “bella vita” durante la dittatura di Suharto, durata 32 anni. Questi video nostalgici sono diventati sempre più popolari dopo la vittoria di Prabowo SUbianto, ex genero del dittatore. Secondo Transparency International Suharto è “uno dei leader più corrotti della storia moderna” e ha sottratto dai 15 ai 35 miliardi di dollari dalle casse statali.

TURCHIA – SOMALIA

La Turchia fornirà supporto alla sicurezza marittima alla Somalia per aiutare il Paese africano a difendere le proprie acque territoriali, ha detto ieri un funzionario del ministero della Difesa turco. I due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione economica e difesa all'inizio di questo mese durante la visita del ministro della Difesa somalo ad Ankara. Negli ultimi anni la Turchia è diventata uno stretto alleato del governo somalo. Ankara ha costruito scuole, ospedali e infrastrutture e ha fornito borse di studio ai somali per studiare in Turchia.

ARMENIA

Continuano i cambiamenti ai vertici militari e dell’intelligence dell’Armenia, per liberarsi dalla “scuola russa”, con la nomina di Rafael Vardanyan ai vertici dei Servizi dell’esercito, dopo aver condotto inchieste molto delicate in collaborazione con la Nato e diverse altre nomine, che si collegano a nuove alleanze come quella con l’India, proposta in un incontro a Monaco.

RUSSIA

La Banca centrale di Russia ha sospeso la licenza alla Qiwi-Bank, per il coinvolgimento in scambi finanziari illegali tra titolari di conti e circoli di affari ombra e criminali, e si tratta del primo intervento del genere da agosto 2022, la pausa più lunga nella lotta ai soldi sporchi dopo il 1991, permettendo durante la guerra ogni tipo di traffico fuori controllo.