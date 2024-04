Le notizie di oggi: in Cina vietate una serie di pratiche tradizionali per la festa dedicata agli antenati. Incendio su un traghetto in Thilandia. I giudici pakistani hanno ricevuto lettere di minaccia contenenti polvere bianca. Ucciso in Siria uno dei capi del gruppo Hayat Tahrir al Sham.

COREA DEL SUD

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, utilizzando per la prima volta un approccio più flessibile, ha incontrato Park Dan, un rappresentante dei medici tirocinanti che stanno scioperando da febbraio, ma quest’ultimo, dopo l’incontro, ha scritto sulla propria pagina Facebook che "non c'è futuro per l'assistenza medica in Corea". Non è chiaro a cosa si riferisse. I tirocinanti si oppongono alla proposta di riforma di aumentare il numero di posti per medicina.

CINA

Le autorità cinesi hanno vietato una serie di tradizioni per la festa di Qingming, in cui si venerano gli antenati bruciando incensi e vari tipi di fogli di carta. I divieti intendono “promuovere le riforme funerarie e di sepoltura” e a sostenere usi e pratiche “civilizzate”, hanno comunicato le autorità, ma diverse persone sui social hanno espresso il loro dissenso. Nel 2021, la città di Nantong aveva registrato 210 incidenti legati alla festività, di cui 121 incendi.

THAILANDIA

Ieri sera è scoppiato un incendio su un traghetto notturno che si trovava al largo della famosa isola turistica di Koh Tao nel Golfo della Thailandia. Tutti i 90 passeggeri e gli otto membri dell’equipaggio sono stati portati in salvo. Il fuoco si è propagato dalla sala macchine ed è stata lanciata un’inchiesta per scoprire le cause.

PAKISTAN

Nei giorni scorsi diversi giudici pakistani, alcuni dei quali avevano sottolineato le interferenze dei servizi segreti nei processi giudiziari, hanno ricevuto lettere contenenti una polvere bianca potenzialmente tossica. In alcune delle lettere è stato fatto riferimento a un batterio che può causa l’antrace, un’infezione molto grave. La polizia ha detto che un gruppo chiamato Tehreek-e-Namoos Pakistan ne ha rivendicato la responsabilità, ma diverse indagini sono in corso.

SIRIA

È stato ucciso ieri in un attentato suicida Abu Maria al Qahtani, fondatore di Hayat Tahrir al Sham, che faceva parte di al-Qaeda prima di rompere i legami. Il leader jihadista, il cui vero nome è Maysr al Jabouri, si trovava nella Siria nord-occidentale controllata dai ribelli. I portavoce di HTS hanno incolpato lo Stato islamico, considerato un gruppo rivale, che però non ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

GAZA - ISRAELE

Israele ha detto di aver approvato la riapertura del valico di Erez, nel nord di Gaza, e l'uso temporaneo del porto di Ashdod su pressione degli Stati Uniti dopo l'uccisione di sette operatori umanitari. Durante una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Joe Biden ha chiesto misure “specifiche e concrete” per alleviare la crisi umanitaria a Gaza. Israele ha approvato anche l'aumento degli aiuti dalla Giordania attraverso il valico di Kerem Shalom.

USA - INDIA - RUSSIA

Alcuni alti funzionari degli Usa si trovano in questi giorni in India, secondo Rbk-Ukraina, per accordarsi sulla collaborazione nella lotta al riciclo del denaro sporco, al finanziamento del terrorismo e al rispetto del tetto nel mercato del petrolio, molto legato alla Russia, che cerca di aggirare le sanzioni proprio sul mercato indiano, dove invece si vuole mantenere lo standard internazionale.

GEORGIA

Infuriano le polemiche in Georgia per la volontà del partito di maggioranza del Sogno Georgiano di ripresentare lo stesso progetto di legge sui “rappresentanti stranieri” che provocò le proteste di marzo 2023, come ha annunciato il capo del gruppo parlamentare Mamuki Mdinaradze, con poche modifiche formali, che secondo il direttore dell’Istituto di Europa e Georgia, Georgij Melašvili, “chiuderebbe in faccia alla Georgia le porte dell’Europa”.