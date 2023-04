Seoul (AsiaNews) - Una app ufficiale della Chiesa cattolica, pensata per accompagnare i cattolici coreani nelle loro diverse necessità: dalla lettura di una pagina della Bibbia al download del proprio certificato di battesimo, dal versamento dell’offerta direttamente dal cellulare alla possibilità di registrarsi con un QRcode nei luoghi di pellegrinaggio visitati. Sono le caratteristiche di Catholic Hashang, l’applicazione realizzata dalla Conferenza nazionale dei sacerdoti cattolici per l'informatizzazione (NCCPC) che ha fatto il suo debutto in occasione della Pasqua.

Attivata in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi di Seoul sarà presto estesa anche a tutte le altre diocesi. Grazie a questa app d’ora in poi i cattolici sudcoreani a Messa potranno donare la loro offerta non solo in contanti ma anche tramite un pagamento da telefono mobile che sarà gestito da un sistema ad hoc, chiamato Catholic Pay. Ma i servizi a disposizione sono anche molti altri: iscrivendosi all'applicazione, i fedeli saranno automaticamente collegati ai registri di tutte le Chiese cattoliche della nazione, dove sono annotati i dati sui sacramenti.

Anche altri dati legati alla vita della Chiesa possono essere registrati attraverso l’app. Una volta accumulati ed elaborati in forma anonima, possono diventare utili ai fini statistici per le parrocchie, le diocesi e l'intera Chiesa cattolica coreana.

Secondo quanto dichiarato a p. Dominic Choi Jang Min, presidente dell'NCCPC, la Chiesa coreana è la prima al mondo a dotarsi di un app di questo tipo. Il suo nome Catholic Hasang deriva da quello di san Paolo Chong Hasang, uno dei martiri coreani che all’inizio del XIX secolo fu molto attivo nel cercare di organizzare la vita della comunità cattolica anche al tempo delle persecuzioni.