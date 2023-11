Le notizie di oggi: l’esercito israeliano colpisce una chiesa nel sud del Libano, per Hamas vicino l’accordo su una tregua. Pyongyang si prepara ad un nuovo lancio di un satellite spia. Dall’ascesa dei talebani in Afghanistan triplicati gli abusi contro le donne in politica. Ong con base negli Usa premia tre attivisti vietnamiti in carcere per la loro lotta pro diritti umani. Si diffondono sul mercato russo le prime auto costruire in Iran. A Erevan uno sconosciuto ha cercato di incendiare la sinagoga.

CINA

La polizia di Shanghai ha arrestato diversi giovani per aver celebrato Halloween con maschere e travestimenti che avrebbero mostrato un contenuto politico, tanto da essere ribattezzata “festa del dissenso” contro Xi Jinping. Sono diventate virali sui social le foto di persone travestite da Winnie the Pooh (un richiamo al presidente cinese) o sanitari al tempo del Covid-19, satura del governo.

ISRAELE - PALESTINA - LIBANO

Sul fronte nord, l’esercito israeliano avrebbe colpito una chiesa greco-melkita nel sud del Libano provocando gravi danni alla struttura, ma non vi sarebbero morti né feriti. Intanto fonti di Hamas affermano che sarebbe vicino un accordo per una “tregua” nei combattimenti, con relativo scambio di ostaggi israeliani nelle mani dei miliziani mentre continuano a crescere le vittime civili a Gaza.

COREA DEL NORD - GIAPPONE

Pyongyang ha notificato al governo di Tokyo l’imminente (e nuovo) tentativo di lancio di un satellite spia, fra il 22 novembre e il primo di dicembre in direzione del mar Giallo. Se effettuato, segnerebbe il terzo tentativo da parte dello Stato dotato di armi nucleari nel 2023. Il regime del Nord si è anche scagliato contro la vendita di armi statunitensi a Giappone e Corea del Sud.

AFGHANISTAN

Abusi e incitamento all’odio contro donne attive in politica sono triplicati in Afghanistan dall’ascesa al potere dei talebani nell’agosto 2021. La denuncia è contenuta in un rapporto di Afghan Witness, progetto open source gestito dal Center for Information Resilience, che parla di un aumento del 217% a fronte di un’analisi di 78mila post su circa 100 donne impegnate in politica.

VIETNAM

Il Vietnam Human Rights Network, con sede negli Stati Uniti, annuncia la premiazione di tre attivisti in carcere, come riconoscimento per il loro contributo alla causa dei diritti umani nel Paese asiatico. Essi sono Tran Van Bang, Y Wo Nie e il giornalista indipendente Le Trong Hung. In 21 anni 60 persone e sei organizzazioni hanno ricevuto il premio proposto per la prima volta nel 2002.

RUSSIA - IRAN

Sono comparsi sul mercato russi dell’automobile i primi modelli prodotti in Iran, a conferma di un legame consolidato fra i due Paesi. Le auto made in Teheranhanno iniziato ad essere consegnate ai concessionari russi, in particolare la berlina Khodro Dena, motore turbo, cambio automatico a sei marce e velocità massima di 205 km/h.

ARMENIA

A Erevan uno sconosciuto ha cercato di dare fuoco alle porte della sinagoga locale, ripreso da un video mentre versa del liquido infiammabile e appicca il fuoco. Non è il primo caso negli ultimi giorni, ma le autorità armene non hanno previsto una sorveglianza speciale, anche se la garante dei diritti Anait Manasyan ha espresso la sua preoccupazione per “l’atto di xenofobia”.

KAZAKHSTAN

Le grandi aziende farmaceutiche Pfizer e Roche hanno firmato contratti a lunga scadenza per la produzione e la diffusione di medicinali e vaccini in Kazakistan. L’obiettivo nel lungo periodo è far diventare il Paese il principale centro per colmare le carenze di materiali farmaceutici in Asia centrale e anche in Russia, da dove le ditte occidentali sono tutte uscite per la guerra in Ucraina.