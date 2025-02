Le notizie di oggi: Ishiba alla Casa Bianca per rilanciare l'alleanza Giappone-Usa nel Pacifico. A Gaza non entrano ancora i materiali per inizare a rimuovere le macerie. La Banca centrale indiana ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta dal 2020. La Russia vuole abbassare a 14 anni l'età per essere incriminati per spaccio di droga.

MYANMAR

Otto anni fa non c'era praticamente nulla: solo alberi e qualche edificio di cemento costruito in modo approssimativo. Oggi – racconta in un reportage la Bbc - in questo angolo dello Stato Karen al confine tra la Thailandia e il Myanmar, è sorta come un miraggio una città con grandi palazzi. Si chiama Shwe Kokko ed è accusata di essere sorta sulle truffe, sede di un lucroso ma letale nesso di frodi, riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani.

GIAPPONE-STATI UNITI

Il primo ministro Shigeru Ishiba è atterrato per il suo primo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atteso per questo pomeriggio. Sarà il secondo capo di governo dopo l’israeliano Netanyahu a incontrare Trump alla Casa Bianca dopo l’insediamento. Nel vertice Ishiba mira a rilanciare l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti nella regione indo-pacifica e sottolineare il contributo delle aziende giapponesi all’economia americana per evitare l'imposizione di dazi sulle importazioni dal Giappone.

GAZA-ISRAELE

Nonostante la devastazione, nessuna delle famiglie di Gaza esprime il desiderio di andarsene. Al contrario, sono determinati a ricostruire. Ma il loro principale ostacolo è causato dalle restrizioni imposte da Israele all'ingresso dei macchinari pesanti necessari per rimuovere le macerie e i materiali da costruzione essenziali. Lo racconta in una serie di testimonianze raccolte dalla Striscia il quotidiano on line degli Emirati Arabi Uniti The National.

INDIA

La Banca centrale indiana ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta dal maggio 2020, sull’onda delle preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica che sembrano prevalere sui rischi di inflazione e sull'indebolimento della rupia. Il tasso di riferimento è stato abbassato di 25 punti base, portandolo al 6,25%: è la prima modifica dal febbraio 2023, quando fu portato al 6,50%.

COREA DEL SUD

In Corea del Sud il governo e il People Power Party hanno concordato di adottare misure più severe per prevenire il mobbing sul posto di lavoro, dopo la morte di una meteorologa freelance, deceduta l'anno scorso dopo aver denunciato in vano molestie da parte dei suoi colleghi.

RUSSIA

Il presidente del Comitato investigativo della Russia, Aleksandr Bastrykin, ha proposto di abbassare l’età per applicare l’accusa di crimine legato allo spaccio di droga, da 16 a 14 anni, in quanto i narcotrafficanti usano sempre più spudoratamente gli adolescenti, certi della loro impunibilità, mentre ora a quell’età si possono punire solo per furto.

KAZAKISTAN

Il sito Central Asia, sulla base dell’ultimo censimento dei giorni scorsi, ha evidenziato le statistiche delle varie etnie del Kazakistan. Sui 20 milioni e 286 mila abitanti si calcola un 71% di kazachi etnici (14,2 milioni), quindi quasi 3 milioni di russi (15%), 660 mila uzbeki (3,3%). 375 mila ucraini (1,88%) e poco più di 300 mila uiguri (1,51%), oltre a minoranze di tedeschi, polacchi, tatari, azeri, coreani, turchi e dungani, un altro gruppo musulmano di lingua cinese.