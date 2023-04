Le notizie di oggi: almeno 133mila persone nelle aree terremotate in Turchia voteranno fuori provincia, 600mila hanno cambiato seggio. Blogger vietnamita scomparso in Thailandia è nelle mani della polizia di Hanoi; Taiwan pronta ad acquistare dagli Usa 400 missili in chiave anti-cinese. In India aumentano omicidi fra commilitoni e suicidi nell’esercito; luci e ombre nelle stime dell’economia russa al tempo della guerra (e delle sanzioni).

CINA - PAKISTAN

Un lavoratore immigrato cinese è stato accusato di blasfemia (insulti a Maometto) nel nord del Pakistan e il suo ufficio preso d’assalto da alcuni colleghi. Non trovandolo, a centinaia si sono diretti nella locale caserma di polizia, ma gli agenti lo avevano trasferito in elicottero in una località sicura. Teatro dell’incidente il mega-impianto di Dasu, distretto di Kohistan, nel Sindh.

TURCHIA

Almeno 133mila persone colpite dal devastante terremoto del 6 febbraio voteranno fuori dalla provincia di origine alle elezioni del 14 maggio. Altri 600mila, comunica la Commissione elettorale, hanno modificato il seggio. Il voto rappresenta un passaggio cruciale per Erdogan e per tracciare il futuro della Turchia, mentre crescono i consensi per il leader dell’opposizione Kilicdaroglu.

VIETNAM

Un blogger vietnamita scomparso mentre si trovava in Thailandia (si sospettava un sequestro da parte di agenti segreti) è nelle mani della polizia. Duong Van Thai, noto come Thai Van Duong, nel 2018 è fuggito all’estero temendo la persecuzione per i suoi post e video critici verso il governo di Hanoi e i leader comunisti. Egli si trovava a Bangkok e aveva richiesto lo status di rifugiato.

ISRAELE - PALESTINA

Un uomo armato, ricercato dalla polizia, ha aperto il fuoco nel quartiere conteso di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est, già in passato teatro di violenze e scontri con i palestinesi. Nell’attacco sono rimaste ferite due persone ed è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di attentati che hanno caratterizzato il Ramadan, mese sacro di digiuno e preghiera islamico, che si conclude il 21 aprile.

TAIWAN - STATI UNITI

Taiwan intende acquistare fino a 400 missili Harpoon di produzione Usa, in risposta alla minaccia cinese. Il 7 aprile il Pentagono aveva annunciato un contratto da oltre 1,1 miliardi di euro senza specificare il compratore, aggiungendo che il completamento della produzione è previsto per marzo 2029. E ha confermato il sostegno a Taipei per “mantenere una sufficiente capacità di autodifesa”.

INDIA

L’omicidio di quattro soldati per mano di un commilitone ha portato alla luce il fenomeno delle uccisioni - e dei suicidi - sempre più frequenti nell’esercito indiano. Alla base dei gesti vi sarebbe una situazione di crescente stress, tensioni e depressione all’interno del mondo militare. L’ultimo episodio è avvenuto ieri nella base di Bathinda, nel Punjab. Dal 2017 si contano oltre 800 suicidi.

RUSSIA

Secondo le stime del ministero russo per l’economia, l’esportazione di gas dalla Russia nel 2023 si ridurrà del 6,7%, ma si spera in una crescita complessiva nel prossimo triennio del 2,9%, in quanto il minore traffico verso Occidente verrà compensato dalle consegne “nei Paesi amichevoli e neutrali”. Il Pil cala del 3% nell’anno corrente, per risollevarsi del 2% nel 2024.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Ai campionati europei di atletica pesante a Erevan si è verificato un incidente durante la cerimonia d’apertura al palazzetto dello sport “Karen Demirčayan”. Al momento di innalzare la bandiera dell’Azerbaigian, uno dei presenti l’ha strappata dalla ragazza che la reggeva e le ha dato fuoco. In risposta al gesto, gli atleti azeri hanno abbandonato subito la competizione.