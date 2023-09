Le notizie di oggi: dopo la Luna l'India punta al Sole. La polizia australiana resterà nelle Isole Salomone fino alle elezioni del 2024. La Papua Nuova Guinea aprirà un'ambasciata a Gerusalemme. La Corea del Nord ha lanciato missili da crociera nel Mar Giallo. La bilancia commerciale di alcune regioni russe con la Cina è aumentata dell'88%. Tentativi di risolvere la crisi in Nagorno Karabakh.

SINGAPORE

Tharman Shanmugaratnam, tra i leader del People’s Action Party (PAP) al potere, è stato eletto nono presidente di Singapore con oltre il 70% delle preferenze. Ng Kok Song, ex direttore degli investimenti del fondo sovrano GIC, ha ottenuto il 15,7% dei voti, mentre Tan Kin Lian, ex capo di una compagnia assicurativa ha ottenuto il 13,9%. Molti elettori speravano però che Tharman, con una lunga carriera politica alle spalle, concorresse alla carica di primo ministro, essendo il ruolo del presidente puramente cerimoniale.

INDIA

Dopo aver raggiunto la Luna ora l’India punta al Sole: Aditya-L1 è decollato oggi dalla piattaforma di lancio a Sriharikota per una prima missione di osservazione dell’astro. Migliaia di persone si sono radunate nella galleria panoramica allestita dall'Agenzia indiana per la ricerca spaziale vicino al sito di lancio, che è stato trasmesso anche in diretta televisiva nazionale.

AUSTRALIA – ISOLE SALOMONE

La polizia australiana resterà nelle Isole Salomone per garantire la sicurezza in occasione dei Giochi del Pacifico, previsti a novembre, e fino alle elezioni nazionali del 2024, ha dichiarato il governo locale. La Cina, che ha anch’essa intensificato la cooperazione di polizia con le Isole Salomone, ha costruito e donato gli stadi che verranno utilizzati durante i Giochi del Pacifico.

PAPUA NUOVA GUINEA – ISRAELE

La Papua Nuova Guinea aprirà un'ambasciata a Gerusalemme, una decisione a lungo promossa e sostenuta dai gruppi ecclesiali filo-israeliani. "Dobbiamo avere un rapporto con Israele. Questo è ciò che la gente sogna", ha detto il pastore Peter Harut, delegato della Papua Nuova Guinea per International Christian Embassy Jerusalem, un gruppo cristiano sionista. Il primo ministro James Marape sta cercando di rafforzare gli investimenti stranieri, dopo aver dichiarato in parlamento che Israele è importante per la sua tecnologia agricola.

COREA DEL NORD

Pyongyang ha lanciato diversi missili da crociera verso il Mar Giallo nelle prime ore di questa mattina, ha comunicato l’esercito sudcoreano. Si tratta di un episodio che rientra nella serie di test missilistici ed esercitazioni militari condotte dal Nord nelle ultime settimane, compreso il lancio – senza successo - di un satellite spia alla fine del mese scorso. Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha accusato il Giappone dell’aumento delle tensioni. Tokyo aveva dichiarato che avrebbe presto raggiunto un accordo con Washington per contrastare le testate ipersoniche sviluppate da Cina, Russia e Corea del Nord.

RUSSIA – CINA

Secondo l’agenzia di Ufa Bašinform, la bilancia commerciale della regione tatara del Baškortostan con la Cina è aumentata dell’88% nel primo semestre del 2023, basandosi sulle dichiarazioni del primo ministro locale Andrej Nazarov, soprattutto nell’acquisto di armi e tecnologie militari, ma anche per la produzione e la vendita di autocarri Kamaz in Cina.

NAGORNO – KARABAKH

Il presidente della contesa repubblica armena del Nagorno Karabakh, Araik Arutjunyan, si è dimesso dalla carica e ha destituito anche il ministro di Stato Gurgen Nersisyan, incaricando al suo posto il segretario del Consiglio di sicurezza, Samvel Šakhramanyan, “una decisione presa dopo aver contattato tutte le parti interessate all’interno e all’estero e tenendo conto dell’opinione pubblica, per poter smuovere la situazione critica in cui siamo”.