di Angeline Tan

Già nel 2019 il governo della città-stato aveva in mente di aumentare l'età pensionabile entro il 2030 per garantire la tenuta del mercato del lavoro. Singapore ha il terzo più alto tasso di occupazione per i lavoratori di età compresa tra 65 e 69 anni tra i Paesi dell'Ocse. Altri incentivi a datori di lavoro e dipendenti annunciati dal ministero della Manodopera.

Singapore (AsiaNews) - Da luglio 2026 l’età pensionabile a Singapore salirà a 64 anni, mentre l’età di riassunzione passerà da 68 a 69 anni. L’annuncio è stato dato ieri da Tan See Leng, ministro della Forza lavoro, dopo aver discusso con i sindacati e i datori di lavoro.

Nel 2019 il governo aveva dichiarato per la prima volta l'intenzione di portare entro il 2030 l'età pensionabile sarebbe passata a 65 anni e l'età di reimpiego a 70, e aveva poi alzato le soglie massime nel 2022 per dare alle imprese il tempo di prepararsi al cambiamento.

“A più di nove lavoratori senior su dieci che avevano i requisiti e desideravano continuare a lavorare è stato offerto un reimpiego nel 2023”, ha affermato Gan Siow Huang, ministra di Stato della Forza lavoro, aggiungendo che l’assunzione di lavoratori più anziani non peserà sui datori di lavoro, ma il ministero metterà in campo della risorse per aggiornare le competenze.

In base allo schema di credito per l’assunzione senior, il governo compensa i salari dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni. Inoltre, una sovvenzione di riassunzione offrirà fino a 125mila dollari di Singapore (circa 85.700 mila euro) per le aziende che assumono lavoratori part-time che hanno superato l’età pensionabile e i fondi potranno essere utilizzati anche per la formazione professionale.

Il tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa tra 55 e 64 anni è aumentato dal 66,8% al 70%. Tuttavia, delle 315 denunce presentate tra il 2018 e il 2022 all’agenzia che gestisce le controversie sul lavoro del ministero della Manodopera, il 24% riguardano pregiudizi sulla tarda età. Salvaguardare i lavoratori dai licenziamenti prima della loro età pensionabile legale fa parte degli sforzi del ministero per creare luoghi di lavoro equi e inclusivi, ha spiegato Tan, delineando gli obiettivi del governo per il 2024. Tra gli altri ci sono il miglioramento dell’occupabilità dei dipendenti locali e la produttività aziendale.

"Molti hanno chiesto cosa mi tiene sveglio la notte", ha detto Tan riferendosi alle difficoltà che sta affrontando il Paese come il calo dei tassi di natalità e l’invecchio della popolazione, che andranno a pesare sul mercato del lavoro. "Se non riusciremo a sostenere la nostra produttività nei prossimi 10 anni, la mia preoccupazione è che dovremo affrontare un calo reale della crescita economica.”

Singapore, che avrà un cittadino su quattro di età pari o superiore a 65 anni entro il 2030, ha il terzo più alto tasso di occupazione per i lavoratori di età compresa tra 65 e 69 anni tra i Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha aggiunto il ministro. Sempre più lavoratori di questa fascia di età si stanno unendo alla forza lavoro, facendo alzare il tasso di occupazione di cinque punti percentuali in cinque anni, pari al 48,3% nel 2023.

Per incoraggiare più segmenti della popolazione ad unirsi alla forza lavoro, il ministero della Manodopera sta adottando un approccio su più fronti. Due progetti di legge che dovrebbero essere approvati nel 2024 scoraggeranno la discriminazione in base a tratti come età, razza e disabilità. Quest’anno, inoltre, ci si aspetta la diffusione di linee guida riguardo accordi di lavoro flessibili.

Il ministro Tan ha poi svelato le politiche che andranno a bilanciare la richiesta di talenti stranieri e la maggiore competitività di dipendenti locali. Tutta una serie di incentivi verranno concessi ai datori di lavoro, che riceveranno fondi non solo per la formazione dei lavoratori, ma anche per la conversione della carriera. Il sostegno per i lavoratori disocuppati sarà potenziato, passando da 6mila a 7.500 dollari di Singapore (4.100 - 5.140 euro)

Il programma sarà aperto anche ai dirigenti che vogliono riqualificare i loro lavoratori per nuovi ruoli in azienda, e non solo per i lavoratori che sono sul punto di essere licenziati.

Per quanto riguarda i disoccupati involontari in cerca di lavoro, il ministro ha ribadito che sono in preparazione aiuti finanziari per sostenere questi lavoratori durante il periodo di ricerca del lavoro: “Siamo vicini alla definizione dei parametri del programma e voglio assicurare all'Assemblea che abbiamo preso in considerazione le migliori pratiche in tutto il mondo”, ha dichiarato Tan. “Per esempio, i nostri pagamenti saranno subordinati al fatto che le persone in cerca di lavoro si impegnino a cercare attivamente un impiego”.