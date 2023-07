Le notizie del giorno: come previsto il premier cambogiano Hun Sen lascerà al figlio la guida del governo. In Bangladesh gli ambasciatori occidentali criticano il repressivo clima pre-elettorale. Funzionari statunitensi incontreranno rappresentanti talebani. La Croce rossa utilizzerà una tecnologia giapponese per il rilevamento delle mine. In Cina aumenta il numero di gamer. Soilo 16 capi di Stato africani su 54 al vertice con Putin.

SINGAPORE

A Singapore è prevista per domani l’esecuzione di una donna per la prima volta dal 2004: Saridewi Djamani, 45 anni, è stata ritenuta colpevole di traffico di eroina nel 2018. Sarebbe la seconda condanna morte eseguita per questo tipo di attività in tre giorni e la quindicesima dal marzo 2022. Le autorità sostengono che le rigide leggi sulla droga aiutano a mantenere Singapore come uno dei luoghi più sicuri al mondo, ma non ci sono prove che la pena di morte funzioni come deterrente contro il traffico di stupefacenti.

CAMBOGIA

Come previsto, il primo ministro Hun Sen ha dichiarato che il mese prossimo si dimetterà e lascerà il potere al figlio Hun Manet dopo quasi quattro decenni di governo autoritario. Il suo Partito popolare cambogiano ha riportato una vittoria schiacciante alle ultime elezioni, ma non era stato permesso ai principali partiti di opposizione di candidarsi. "Vorrei chiedere comprensione alla gente mentre annuncio che non continuerò come primo ministro", ha detto ieri Hun Sen in una trasmissione speciale alla televisione di stato.

BANGLADESH

Ieri il ministero degli Esteri del Bangladesh ha convocato 13 ambasciatori occidentali dopo che questi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta contro un attacco a un candidato indipendente durante elezioni suppletive tenutesi di recente. Ashraful Alom, molto noto sui social locali, è stato picchiato da sostenitori della Lega Awami, il partito al governo. Mohammad Ali Arafat, il deputato eletto dell'Awami League che ha vinto il seggio ha detto che il fatto stesso che gli Stati Uniti e l'UE si preoccupino delle questioni interne del Bangladesh è molto inquietante.

USA – AFGHANISTAN

I funzionari statunitensi incontreranno rappresentanti talebani e "tecnocrati" dei principali ministeri afghani durante una visita a Doha questa settimana, ha fatto sapere ieri il Dipartimento di Stato, aggiungendo che discuteranno di questioni economiche, sicurezza e diritti delle donne. Prima di volare in Qatar, la delegazione americana farà tappa ad Astana, in Kazakistan, per discutere dell’Emirato islamico anche con i rappresentanti dei Paesi dell’Asia centrale che confinano con l’Afghanistan.

GIAPPONE

Il Comitato internazionale della Croce Rossa sta cercando di utilizzare un tipo di intelligenza artificiale sviluppato in Giappone per accelerare il rilevamento di mine nelle aree devastate dalla guerra – come l’Etiopia o l’Ucraina, hanno sottolineato gli esperti - per fare in modo che gli sfollati possano tornare a casa prima. "Mentre uno sminatore riesce a identificare le mine su un'area di circa 50 metri quadrati al giorno, il drone in quattro voli sarà in grado di svolgere lo stesso lavoro su 100mila metri quadrati", ha detto Erik Tollefsen, capo dell'unità di decontaminazione.

CINA

Il numero di giocatori cinesi di videogiochi è cresciuto fino a raggiungere la cifra record di 668 milioni, ha dichiarato giovedì un'associazione governativa dell'industria dei videogiochi. Nella prima metà di quest’anno vendite sul mercato domestico hanno raggiunto i 144,263 miliardi di yuan, pari a 20,23 miliardi di dollari. L’anno scorso contro l'industria, accusata di favorire la dipendenza dagli schermi, si era verificata un’ampia repressione del governo, che aveva smesso per otto mesi di approvare nuovi giochi.

RUSSIA – AFRICA

Due terzi dei leader dei Paesi africani si sono rifiutati di partecipare al summit Russia-Africa, come boicottaggio nei confronti di Vladimir Putin e della guerra in Ucraina. Su 54 Paesi, solo 16 hanno aderito all’invito e i loro capi si recheranno a San Pietroburgo il 27-28 luglio, dove sarà presente il presidente russo, altri 10 manderanno una delegazione governativa.