di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) - In questi giorni un gruppo di esperti provenienti dai cinque continenti e che hanno preso parte a vario titolo al processo sinodale, sono riuniti in Vaticano per iniziare il lavoro di discernimento sui documenti con le sintesi della fase continentale, in vista dell’elaborazione dell’’Instrumentum Laboris che guiderà i lavori dell’Assemblea sinodale in programma a Roma in ottobre. Uno dei tratti che stanno emergendo con più forza nella riflessione è l’idea che il Sinodo non è solo un grande evento di Chiesa voluto da papa Francesco, ma uno stile nelle relazioni che ogni comunità cattolica nel mondo, anche la più piccola, è chiamata a vivere.

L’idea non è certo una novità assoluta: camminare insieme, rendendo ciascuno protagonista, è sempre stato un impegno per la Chiesa a ogni latitudine. Ci sono, però, realtà che questo stile hanno scelto di incarnarlo in maniera particolare. È il caso, ad esempio, della rete delle Small Christian Communities in India, piccole comunità di famiglie che vivono la propria fede insieme in una piccola porzione di territorio animando così la vita dell’intera parrocchia. Nell’arcidiocesi di Mumbai sono il frutto del Sinodo locale tenuto dall’inizio degli anni Ottanta e dal 1984 sono promosse attivamente con un sistema che - riprendendo il modello alle Comunità di base - mira ad aiutare a vivere dal basso la carità, la missione e il discernimento comunitario. E proprio l’11 aprile, nel clima della Pasqua, le Small Christian Communities della parrocchia di Nostra Signora del Mare a Uttan - una località a nord di Mumbai - hanno vissuto il loro raduno con il vescovo ausiliare mons. Barthol Barretto, che è responsabile di questo cammino a livello diocesano.

Ben 1600 parrocchiani si sono riuniti per la giornata: ogni zona, con la propria comunità, è entrata nei locali con uno striscione che uno slogan. A rendere bello questo raduno non è stata la semplice presenza di tante persone insieme a sacerdoti, suore e religiosi, ma la partecipazione attiva di ogni comunità che ha messo in scena rappresentazioni, danze, talk show, canzoni per portare il proprio messaggio. Da parte sua il vescovo Barretto, rivolgendosi ai presenti, ha sottolineato l’intento missionario delle Smal Christian Communities: come i primi apostoli raggiunsero molte persone diffondendo la buona novella di nostro Signore, allo stesso modo ognuno di noi è chiamato a servire con lo stesso zelo ed entusiasmo per diffondere la parola di Dio e raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Parlando con AsiaNews, p. Godfrey Malu della parrocchia di Uttan ha commentato così questa esperienza: “La sinodalità è il vero spirito delle nostre Small Christian Communities. Per la fase di ascolto del Sinodo, si sono rivolte a tutti assicurando che ognuno avesse voce nel processo di ascolto. Da gennaio a marzo 2023 ciascuna ha allargato lo spazio della propria tenda, assicurando che tutti i nostri 18mila parrocchiani fossero inclusi nel cammino".

L’incontro dell’11 aprile per ogni zona è stato anche l’occasione per presentare il rapporto sulle attività svolte nei primi tre mesi dell’anno. Mettendoli insieme appare chiaro il contributo specifico a partire dalle storie e dai talenti di ciascuno e il cammino comune. In alcune zone, per esempio, si è tenuta una giornata sportiva seguita da un premio. Un'altra zona si è occupata delle visite alle famiglie colpite da un lutto, della riduzione delle spese per i matrimoni e dell'utilizzo dell'importo per buone cause. Un'altra zona ha aiutato a coordinare e organizzare il giubileo d'oro di una suora. Un'altra zona si è occupata del problema delle bande musicali che disturbano gli altri a tarda notte cercando un modo per risolvere i problemi.

Tutte le zone si sono riunite, infine, per scegliere gli apostoli per la celebrazione della Lavanda dei piedi il Giovedì santo e per discutere della selezione e dell'elezione dei nuovi membri del Consiglio pastorale parrocchiale.

