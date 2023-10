Le notizie di oggi: a Hong Kong quattro mesi di carcere all'uomo accusato di aver diffuso libri per bambini "sediziosi". Arresti per giornalisti critici di Modi accusati di diffondere "propaganda cinese". La città di Sapporo si ritira dalla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2030. Il delta del Mekong rischia si restare senza sabbia.

SIRIA

Un attacco di droni contro un'accademia militare siriana nella città di Homs ha ucciso almeno 100 persone e provocato decine di feriti, tra cui donne e bambini che stavano partecipando a una cerimonia di laurea dei cadetti della scuola militare. L'esercito siriano ha accusato "gruppi terroristici sostenuti da note forze internazionali". Non vi è stata alcuna rivendicazione da parte dei ribelli e dei jihadisti che combattono il regime siriano.

HONG KONG

Questa mattina Kurt Leung, 38 anni, è stato condannato a quattro mesi di carcere per aver importato libri per bambini considerati “sediziosi” dalle autorità locali. Leung era stato arrestato a marzo dopo essere stato trovato in possesso di libri che dipingevano gli abitanti di Hong Kong come pecore e il nuovo governo filo-cinese come dei lupi che minacciavano la popolazione.

GIAPPONE

Secondo alcune fonti, la città di Sapporo, nel nord del Giappone, ha deciso di abbandonare la candidatura per ospitare le Olimpiadi invernali del 2030, dopo gli scandali di corruzione che hanno caratterizzato i Giochi di Tokyo 2020. Il sindaco della città non ha confermato la notizia, dicendo soltanto che incontrerà il presidente del Comitato Olimpico giapponese Yasuhiro Yamashita a Tokyo l'11 ottobre per "parlare di come dovremmo procedere".

VIETNAM

Il delta del Mekong in Vietnam potrebbe rimanere senza sabbia entro il 2035 a causa della presenza delle dighe, che stanno riducendo il flusso di sabbia verso valle, ha comunicato il WWF in un recente rapporto. Uno degli autori del rapporto, Sepehr Eslami, ha spiegato che se la sabbia si esaurisse, ci sarebbe un aumento del 10% nelle aree colpite dall’intrusione di sale, un fenomeno che ha già causato enormi danni alle coltivazioni di riso nelle acque dolci del Mekong.

INDIA

La polizia di New Delhi ha arrestato nei giorni scorsi il direttore del sito di notizie NewsClick, uno dei suoi amministratori e il capo delle risorse umane dopo aver fatto irruzione nelle case dei giornalisti che lavoravano per il sito, critico nei confronti del governo guidato dal primo ministro Narendra Modi. Suman Nalwa, portavoce della polizia, ha detto che gli arresti sono stati effettuati ai sensi della legge antiterrorismo, e che la testata era accusata di aver ricevuto denaro per "diffondere la propaganda cinese".

IRAN

Diversi gruppi di attivisti hanno accusato il governo iraniano di aver picchiato una ragazza di 16 anni, Armita Geravand, poi è entrata in coma. Secondo i gruppi di difesa dei diritti umani Geravand sarebbe stata presa di mira perché non indossava l’hijab, una storia che richiama quella di Mahsa Amini. Il gruppo per i diritti dei curdi iraniani Hengaw ha inoltre detto che le forze di sicurezza ieri hanno arrestato la madre di Geravand, Shahin Ahmadi, vicino all'ospedale dove sua figlia era stata portata dopo l'incidente.

KIRGHIZISTAN

I deputati del Žogorku Keneš, il parlamento di Biškek, hanno bocciato la proposta di legge sulle “Garanzie di pari diritti e possibilità per uomini e donne”, per una serie di ambiguità e “imprecisioni redazionali”, in realtà per evitare una serie di “discriminazioni che negano del tutto i diritti delle donne”, come ha affermato la deputata Gulja Kožokulova.

RUSSIA

Il tribunale di Novgorod in Russia ha multato per duemila rubli un chirurgo locale, Valerij Kočnev, per “dimostrazione di simbologia nazista”, avendo postato su VKontakte un video-clip “Zombie” del gruppo rock irlandese dei Cranberries, che secondo la polizia mostrava quadri documentali della cronaca tedesca del tempo di guerra. Il medico era candidato alle elezioni comunali con i liberali di Yabloko, quando ha ricevuto l’ammenda.