Le notizie di oggi: in Corea del sud medici anziani si uniscono alla protesta dei tirocinanti. Le riserve di valuta estera in India hanno raggiunto il livello massimo dell’ultimo biennio. In Iran grave carenza di infermiere, oltre 3mila all’anno emigrano all’estero. Bangkok valuta la legalizzazione dei casinò. I cinesi sotto silenzio stanno occupando la Siberia, preoccupazione fra la popolazione russa.

SIRIA

In 13 anni di guerra in Siria, ormai trasformata in “conflitto dimenticato”, sono morte oltre 507mila persone, milioni gli sfollati interni e i profughi in fuga all’estero. È il bilancio dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, a partire dal primo giorno di proteste il 15 marzo 2011 nel novero delle rivolte della “Primavera araba”. Le vittime civili hanno superato quota 164mila, tra cui più di 15mila donne e 25mila bambini.

COREA DEL SUD

La protesta dei giovani medici in Corea del sud non accenna a diminuire, anzi aumenta a dispetto dei dettami governativi. Un gruppo di dottori anziani ha annunciato oggi le dimissioni a partire dal 25 marzo, a sostegno dei tirocinanti in sciopero da circa un mese contro la riforma che ha fatto precipitare nel caos gli ospedali. Già annullati molti interventi chirurgici e cure salvavita, nonostante l’ampio ricorso a infermieri e medici militari.

INDIA

Le riserve valutarie dell’India (INFXR=ECI) sono aumentate per la terza settimana consecutiva e hanno raggiunto un massimo nell’ultimo biennio, toccando quota 636,10 miliardi di dollari all’8 marzo secondo i dati forniti ieri dalla Banca centrale. Aumenta anche il prezzo dell’oro, di cui l’India risulta secondo consumatore al mondo, con livelli record di 66.356 rupie per 10 grammi.

IRAN

Le autorità lanciano l’allarme per la grave carenza di infermiere negli ospedali, a causa dell’enorme migrazione verso l’estero. Ad affermarlo è un membro del Consiglio medico iraniano (Irimc), secondo cui è a rischio la tenuta del sistema sanitario. Ogni anno almeno 3mila infermieri lasciano il Paese, causando un “disastro” che nemmeno le assunzioni lampo riescono a limitare.

THAILANDIA

Il governo potrebbe legalizzare i casinò, nel tentativo di attirare nuovi investimenti e sostenere il turismo, sebbene in passato simili annunci avevano incontrato l’opposizione dell’opinione pubblica. Ad oggi le uniche scommesse consentite nel regno sono sulle corse dei cavalli, controllate dallo Stato, e la lotteria. Almeno il 10% della popolazione è dipendente dal gioco d’azzardo.

RUSSIA - CINA

Mentre i russi occupano violentemente l’Ucraina, i cinesi stanno silenziosamente occupando la Siberia, in particolare la zona del Bajkal e l’Estremo oriente. Lo rivela un servizio di una televisione locale di Irkutsk, in cui si calcola il numero delle case e degli alberghi costruiti dai cinesi in violazione alla legge. Grande preoccupazione dei russi locali, di fronte a milioni di immigrati cinesi.

SINGAPORE - GAZA - GIORDANIA

Singapore ha in programma la consegna della terza tranche di aiuti umanitari a Gaza e, a breve, avvierà anche operazioni di lancio di generi di prima necessità dalla Giordania. La Republic of Singapore Air Force (Rsaf) ha inviato due aerei cargo - un A330 Multi Role Tanker Transport e un aereo da trasporto C-130 Hercules - insieme a 69 persone per fornire l’assistenza.

TAGIKISTAN - ISLAM

Il capo del consiglio degli Ulema del Tagikistan, il muftì Saidmukarram Abdulkordirzoda, ha rivolto un appello ai commercianti del Paese. Il leader religioso chiede di non aumentare i prezzi dei generi alimentari durante il Ramadan, anzi possibilmente abbassarli, in quanto “l’avidità è un atteggiamento immorale condannato dall’islam”, da contrastare con la carità verso i poveri.