Le notizie di oggi: Pyongyang chiude i confini ai viaggi turistici da poco ricominciati. In Corea del Sud il governo ha messo fine alla disputa con i medici, mentre tribunale annulla mandato di arresto per Yoon. Ai Rohingya sono stati tagliati i fondi per le razioni alimentari. In Malaysia ferire i sentimenti religiosi costituisce reato, dice una sentenza.

SIRIA

Le forze legate al nuovo governo siriano si sono scontare con alcuni lealisti dell’ex dittatore Bashar al-Assad nelle città costiere di Tartous e Latakia, roccaforti della minoranza alawita, dove è stato imposto il coprifuoco. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, finora sono rimaste uccise 70 persone, e si segnalano scontri anche a Homs e Aleppo.

COREA DEL SUD

Questa mattina il ministero dell'Istruzione della Corea del Sud ha dichiarato di aver accettato di congelare il numero di nuovi studenti di medicina a circa 3.000 all'anno, nel tentativo di porre fine a una disputa durata 13 mesi. Nelle stesse ore un tribunale sudcoreano ha annullato il mandato di arresto emesso nei confronti del presidente Yoon Suk-yeol, mettendo fine a una detenzione considerata illegale. Nei prossimi giorni la Corte costituzionale si pronuncerà mentre tribunale annulla mandato di arresto per Yoonsulla messa in stato d’accusa.

COREA DEL NORD

Poche settimane dopo aver riaperto al turismo internazionale, la Corea del Nord ha sigillato nuovamente i confini. Il mese scorso alcuni turisti occidentali avevano potuto accedere alla città orientale di Rason. Nei giorni scorsi le autorità locali hanno comunicato alle agenzie viaggio, senza fornire spiegazioni, che tutte le visite turistiche sono cancellate fino a nuovo avviso.

ROHINGYA

Dopo l’annuncio che le razioni alimentari per i Rohingya ospitati nei campi profughi del Bangladesh verranno ridotte da 12 dollari a persona al giorno a sei dollari, le Nazioni unite hanno comunicato che a causa dei tagli imposti dal presidente americano Donald Trump alla USAID, non saranno in grado di fornire assistenza sanitaria e in denaro ai 925 profughi Rohingya che nei giorni scorsi sono sbarcati in Indonesia.

MALAYSIA

Un tribunale della Malaysia ha stabilito che “ferire i sentimenti religiosi” è un reato, in una sentenza relativa al film “Mentega Terbang” che racconta la storia di un’adolescente che mette in discussione alcune idee nelle diverse religioni. La pellicola era uscita nel 2021, ma poi, due anni dopo, la distribuzione era stata bloccata.

GEORGIA

Il parlamento di Tbilisi ha approvato una nuova legge “sulle comunicazioni” che introduce di fatto in Georgia la censura e il controllo su tutti i media e i canali televisivi di opposizione, proibendo qualunque finanziamento straniero che incita “alla diffusione di informazioni contrario agli interessi nazionali”, e comunque ogni ripresa e trasmissione audio e video dovrà essere concordata con le autorità competenti.

BIELORUSSIA

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko ha invitato Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskyj a Minsk, per condurre trattative di pace “senza rumori e senza urla”, e il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha commentato che “non si è parlato finora di un simile incontro a tre, ma Minsk è per noi senz’altro il posto migliore per le trattative”.