Le altre notizie di oggi: 18 migranti afghani trovati morti in un camion a Sofia. Il World Food Programme taglia le razioni alimentari ai Rohingya per mancanza di fondi. Il GIappone vuole rendere reato i rapporti sessuali con minori di 16 anni. Dal premier armeno Pašinyan un nuovo testo per gli accordi di pace con l'Azerbaigian. La University of Hong Kong vieta l'uso di ChatGPT.

SIRIA-TURCHIA

Centinaia di siriani residenti in Turchia sono tornati nel Paese devastato dalla guerra dopo il devastante terremoto della scorsa settimana. Il governo turco ha permesso ai siriani con carta d'identità delle province turche colpite dal terremoto di uscire dal Paese per un massimo di sei mesi. Quasi 4 milioni di siriani si sono stabiliti in Turchia dallo scoppio della guerra civile nel loro Paese 12 anni fa. Alcuni sopravvissuti al terremoto si stanno recando ai valichi nel tentativo di ricongiungersi con i familiari in Siria, che non vedono da anni.

AFGHANISTAN-BULGARIA

La polizia bulgara ha arrestato quattro persone dopo aver trovato i corpi di 18 migranti morti provenienti dall'Afghanistan, tra cui quello di un bambino, in un camion abbandonato vicino alla capitale Sofia. Il camion trasportava legname e migranti clandestini nascosti in scompartimenti. Avevano attraversato illegalmente il confine con la vicina Turchia e si sono nascosti nei boschi per due giorni prima di essere caricati sul camion vicino alla città di Yambol, nel sud-est della Bulgaria.

BANGLADESH-MYANMAR

Il World Food Programme, l'agenzia alimentare delle Nazioni Unite, ha dichiarato che dal mese prossimo sarà costretto a tagliare le razioni alimentari ai rifugiati Rohingya a causa della mancanza di fondi. La razione mensile sarà ridotta da 12 a 10 dollari a persona a partire dal 1° marzo. L’organizzazione ha avvertito che saranno necessari ulteriori tagli senza nuovi finanziamenti entro aprile. Nei campi del Bangladesh vivono 750mila Rohingya fuggiti dal Myanmar.

GIAPPONE

Il governo giapponese intende criminalizzare i rapporti sessuali con minori di 16 anni, innalzando l'età legale del consenso da 13 anni, nell'ambito delle riforme del Codice penale del Paese, che secondo i critici sono attese da tempo e urgentemente necessarie per proteggere i minori vulnerabili dai reati sessuali. L'attuale età del consenso in Giappone, rimasta invariata dalla sua promulgazione nel 1907, è una delle più basse tra i Paesi sviluppati.

RUSSIA

A San Pietroburgo è stato trovato il corpo defunto dell’ennesimo “pezzo grosso”, la direttrice amministrativa del ministero delle finanze Marina Jankhina, notata da un passante per terra nella via Samšina, presumibilmente dopo il suicidio, cadendo dal 16° piano dal balcone di casa, dove sono stati trovati documenti ed effetti personali.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il premier armeno Pašinyan ha comunicato di aver trasmesso all’Azerbaigian il “testo definitivo” per gli accordi di pace, con gli ultimi correttivi discussi al governo in seduta chiusa, e presentato anche ai Paesi co-presidenti del gruppo di Minsk per la sicurezza, Russia, Francia e Usa.

HONG KONG

La University of Hong Kong ha vietato l'uso di ChatGPT o di altri strumenti legati all'intelligenza artificiale nelle lezioni, nei compiti e nelle valutazioni dell’ateneo. In caso di utilizzo, gli studenti devono ottenere un'autorizzazione scritta dal docente del corso o rischieranno di incorrere in un'accusa di plagio.