Nonostante il dialogo tra le parti avviato da un comitato, l'incontro dei vescovi si è chiuso senza un'intesa sulle tensioni che da oltre un anno scuotono la diocesi Ernakulam-Angamaly che non vuole accettare il compromesso sul rito unificato. Il card. Alencherry: "Tutti dovrebbero capire che celebrare ignorando la decisione adottata dal sinodo è illecito". A Natale vi erano stati nuovi incidenti tra fronti contrapposti nella cattedrale di Ernakulam.

Kochi (AsiaNews) - Nonostante le continue discussioni, il sinodo della Chiesa siro-malabarese si è concluso sabato a Mount St. Thomas Kakkanad senza risolvere la spaccatura interna sull'unificazione dello stile della Santa Qurbana, celebrazione eucaristica di questo rito orientale.

L'arcivescovo maggiore, il cardinale George Alencherry, in una circolare post-sinodale ha ribadito che sono il sinodo e la Santa Sede a poter prendere la decisione finale sulle questioni relative alla liturgia. Nessun altro ha il diritto di decidere in modo contrario. Tutti dovrebbero capire che celebrare ignorando la decisione del sinodo è illecito. “La possibilità di discutere è solo nell'ambito di tale decisione”, ha aggiunto.

Nella circolare il cardinale spiega che un comitato di sei vescovi è stato formato su suggerimento di Mar Andrews Thazhath, l’amministratore apostolico nominato da papa Francesco per l'arcidiocesi di Ernakulam-Angamaly. Nell’arcidiocesi si sono tenute diverse discussioni con quanti si oppongono e quanti sostengono il rito unificato, con i membri della curia, con i laici più rappresentativi. Alencherry ha detto che le discussioni stanno procedendo con l'obiettivo di fornire alle parrocchie dell'arcidiocesi un tempo adeguato per l'attuazione della celebrazione unificata.

"La speranza dei vescovi al sinodo era di avviare il processo di riconciliazione avviando il rito deciso dal sinodo nella basilica cattedrale almeno la domenica", si legge nella circolare. I contrari, però, non hanno accettato questi termini. Di conseguenza non è stato possibile arrivare a una decisione accettata da tutti, ma il confronto andrà avanti.

Commentando gli incidenti violenti avvenuti nella Cattedrale di Ernakulam nei giorni precedenti il Natale, la circolare ha affermato che i sacerdoti che hanno usato la celebrazione eucaristica come modalità di protesta e le persone che hanno invaso l'altare per impedirla, hanno entrambi inflitto profonde ferite alla Chiesa. Una relazione della commissione sulla questione sarà inviata a Roma, che agirà di conseguenza.

Intanto, in rappresentanza dei sacerdoti dell'arcidiocesi di Ernakulam-Angamaly, p. Jose Vailikodath ha ribadito che continueranno a celebrare la santa Qurbana interamente rivolti verso i fedeli, rifiutando ancora una volta, dunque, il compromesso deciso dal Sinodo siro-malabarese nel 2021 per arrivare a un’unica modalità di celebrazione nelle diverse diocesi. Il sacerdote ha anche criticato la circolare post-sinodale, sostenendo che sia stata scritta in modo da creare ulteriori problemi piuttosto che risolvere la questione.