di Arundathie Abeysinghe

Colombo (AsiaNews) - In diverse zone dello Sri Lanka l’escalation di sparatorie e reati gravi contro la persona hanno raggiunto livelli allarmanti, soprattutto nelle province occidentale e meridionale, coinvolgendo sempre più persone innocenti e passanti ignari, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Secondo fonti della polizia, che confermano il quadro di grande emergenza, dietro questi episodi vi sarebbero bande criminali organizzate.

I dati forniti dalle forze dell’ordine parlano di circa 32 incidenti con arma da fuoco successi nei primi tre mesi dell’anno, che hanno causato almeno 21 morti e 14 feriti. La scorsa settimana due diverse sparatorie si sono susseguite Pitigala, nella cittadina di Elpitiya, e ad Ambalangoda, nella provincia meridionale. Gli agenti hanno rinvenuto diversi fucili d’assalto T-56 usati da almeno due persone a bordo di motocicli, ma al momento non vi sono certezze di un collegamento fra i due eventi e se a compiere gli attacchi è lo stesso gruppo.

Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), l’attività delle bande organizzate è individuabile come una “impresa criminale continuativa che opera razionalmente per trarre profitto da attività illecite che spesso sono molto richieste dal pubblico”. La sua esistenza continua, prosegue la definizione, è mantenuta “attraverso la corruzione di funzionari pubblici e l’uso dell’intimidazione, delle minacce o della forza per proteggere le operazioni”. E queste organizzazioni, infine, “fanno soldi attraverso la loro attività criminale”.

La sparatoria a Pitigala ha causato due morti e tre feriti. Le vittime sono state identificate come Sasith Madhushanka (32), di Karandeniya, e Kavishka Anjana (28), di Thalgaswewa. Secondo i testimoni oculari, i due assalitori a bordo di una moto si sono avvicinati a un negozio di Pitigala per uccidere il proprietario. Mentre questi cercava di fuggire all’attacco, alcuni passanti sono rimasti coinvolti loro malgrado nella sparatoria riportando diverse ferite. Secondo gli inquirenti, l’assalitore armato ha usato l’impostazione a raffica di una semiautomatica T-56. Due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite nella sparatoria di Galagoda, Ambalangoda. I morti sarebbero Udesh Maduranaga e Sithum Sanjana.

L’ex sovrintendente senior della polizia Anil Samarasinghe spiega ad AsiaNews che “la gente in molte parti del Paese vive nella paura. Attualmente, le reti criminali sono un problema significativo in Sri Lanka, con una crescita del crimine organizzato a seguito della recessione economica e della conseguente inflazione. Le attività si svolgono a cadenza quotidiana. La maggior parte di queste reti è coinvolta nel traffico di droga, nella tratta di esseri umani, nel contrabbando di banconote false ed è collegata a bande di motociclisti”. “In alcuni casi, le bande criminali - aggiunge Anil - forniscono sicurezza e sostegno finanziario ad alcuni politici. Pertanto, i funzionari che combattono contro le bande criminali organizzate devono affrontare vari problemi, tra cui minacce di morte. Alcuni alti ufficiali che hanno indagato in passato hanno dovuto lasciare il Paese a causa delle minacce”.

Secondo l’avvocato Mayantha Tilakaratna “la maggior parte delle bande criminali si organizza per guadagnare più soldi, puntando sul denaro facile. Nella maggior parte dei casi, i leader di queste bande vengono rilasciati dalla polizia a causa di pressioni politiche, dato che molti dei criminali sono legati a politici di spicco”.

La studiosa di criminologia Nandana Balasuirya, che attualmente vive nel Regno Unito, ha affermato che “secondo lo strumento dell’Indice di criminalità organizzata creato dal programma Enact (Enhancing Africa's Response to Transnational Organized Crimes), l’Asia meridionale si è classificata al terzo posto tra le cinque regioni dell’Asia con un punteggio di 5,31. Il punteggio di criminalità dello Sri Lanka è di 4,64 ed è al sesto posto tra gli otto Paesi dell’Asia meridionale”. Queste sparatorie sono una seria minaccia per l’ordine pubblico, per i cittadini e per la stessa sicurezza nazionale dello Sri Lanka. Nel dicembre dello scorso anno oltre 2mila sospetti sono stati arrestati in un’operazione contro la criminalità organizzata che ha riguardato tutta l’isola. Tuttavia, la maggior parte dei fermati è stata poi rilasciata a causa di influenze e pressioni politiche.