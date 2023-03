di Melani Manel Perera

Al seminario Daham Sevana la Quaresima di quest'anno è stata scandita da una mostra sulle raffigurazioni della Vergine nel continente. Un'occasione per i seminaristi e per tanti visitatori per non fermarsi a una devozione solo esteriore, ma scoprire nella Madonna colei che ha percorso con suo Figlio il cammino verso la Pasqua.

Colombo (AsiaNews) - Al Seminario propedeutico Daham Sevana, nello Sri Lanka, la Quaresima di quest’anno è stato caratterizzato da un’iniziativa speciale: una mostra catechetica intitolata il “Volto asiatico di Maria”, che ha riscontrato grande interesse. Sono stati tanti i fedeli provenienti anche da altre zone del Paese che hanno fatto tappa per questa iniziativa al seminario, che si trova a Palathota, nel distretto di South Kalutara, a sud di Colombo. Inaugurata il 26 febbraio alla presenza del nunzio apostolico mons. Brian Udaigwe, oggi – a ridosso della solennità dell’Annunciazione – la mostra vede il suo momento conclusivo con una celebrazione presieduta dal vescovo di Galle, mons. Raymond Wickremasinghe.

Il percorso è scandito da diverse immagini di Maria ritratta con lo sguardo delle popolazioni dell'Asia: statue e immagini uniche come la Madonna del Vietnam, quelle di Dong Lu e Sheshan in Cina, Nostra Signora di Akita in Giappone, le immagini della Vergine dei cristiani dell'India. Una sezione della mostra è dedicata a rispondere ad alcune idee sbagliate della società sulla Vergine Maria, un'altra ad articoli, inni e preghiere mariane, un'altra sulle medaglie miracolose.

"Noi amiamo molto Maria - racconta ad AsiaNews p. Cecil Joy Perera, rettore del seminario e organizzatore della mostra - c'è una grande devozione per Lei nello Sri Lanka e in tutta l'Asia. Ma la nostra conoscenza della Vergine è molto limitata: spesso si limita alla devozione. Questa iniziativa vuole aiutare la gente a crescere nella comprensione teologica, dottrinale e storica della maternità di Maria, della verginità di Maria e del ruolo di Maria nella storia della Salvezza”.

“Siamo davvero felici quando leggiamo nel libro dei commenti le parole che lasciano scritte i nostri vescovi, sacerdoti, suore, laici e bambini - continua p. Cecil Joy -. Inoltre questa iniziativa ha aiutato molto anche i ragazzi del nostro seminario, che hanno potuto essere formati in modo diverso”. Sono infatti proprio i 38 giovani alunni a presentare i contenuti della mostra ai visitatori con percorsi in sinhala, tamil e inglese.

P. Cecil Joy spiega anche il motivo per cui la mostra si è svolta in questo periodo di Quaresima: “Abbiamo scelto di ispirarci alla Via Matris, alcune meditazioni scritte dai Servi di Maria nel XIII secolo a Firenze, in Italia, dove avevano anche un rosario sui Sette Dolori della Madre. Perché Maria è colei che ha percorso realmente e completamente la Via Crucis con suo figlio. È la Madre, dunque, a condurci nella nostra vita nel cammino verso la Pasqua”.

“Attraverso questa mostra abbiamo potuto conoscere a fondo le storie che si celano dietro le statue e i dipinti della Madre, i significati profondi e i retroscena del perché sono stati creati in quel modo. Considero questa opportunità molto utile anche per noi sacerdoti”, ha commentato p. Cyril Gamini Fernando, caporedattore del giornale cattolico Gnanartha Pradeepaya.

“Grazie a questa mostra, la conoscenza e la comprensione della Madre Maria da parte del popolo cattolico dello Sri Lanka si è ampliata”, aggiunge ad AsiaNews Priyashantha Warnakula, che si dice felice di avere nuovi contenuti da proporre nel suo servizio di catechista domenicale. “Siamo felici di avere avuto l'opportunità di correggere i nostri errori sulla conoscenza della Madonna e di conoscere più a fondo ciò che sappiamo”, aggiunge Celine Fernando, una visitatrice proveniente da Galle.

"ECCLESIA IN ASIA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CHIESA IN ASIA

VUOI RICEVERLA OGNI DOMENICA SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK