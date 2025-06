di Melani Manel Perera

La stretta del governo entra in vigore l'1 luglio 2025. Vietato accattonaggio, commercio ambulante e lavoro domestico per i minori di 16 anni, e lavoro pericoloso tra i 16 e i 18. Il ministro Jayatissa richiama la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia: bambini sono il 30% della popolazione. Povertà, migrazione e scarsa istruzione le maggiori cause dello sfruttamento.

Colombo (AsiaNews) - Lo Sri Lanka ha annunciato l’attuazione di leggi più severe sul lavoro minorile, a partire da domani, 1 luglio 2025. Il divieto introdotto dal governo comprende attività come “l’accattonaggio, il commercio ambulante e il lavoro domestico”, ha specificato il portavoce del Gabinetto e ministro della Salute e dei Mass Media, Nalinda Jayatissa. La stretta proibisce specificamente l’impiego di persone minori di 16 anni in tali attività, mentre per le persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni entrerà in vigore il divieto assoluto di coinvolgimento in forme di lavoro pericolose.

A tal fine, le autorità hanno dichiarato che applicheranno rigorosamente le leggi esistenti. Inoltre, sarà lanciata una vasta campagna di sensibilizzazione per educare la cittadinanza sulle nuove norme. Intervenendo all'incontro settimanale del Gabinetto il 25 giugno, il ministro Jayatissa ha sottolineato che, secondo la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia - approvata dall’Onu nel 1989 - ogni individuo di età inferiore ai 18 anni è legalmente un bambino. Ha evidenziato che, secondo le statistiche più recenti, circa il 30% della popolazione dello Sri Lanka rientra in questa categoria.

In Sri Lanka le ragioni principali alla base della diffusione del lavoro minorile sono molteplici. Anzitutto, la povertà a livello familiare, considerata una delle ragioni principali. Difatti, le famiglie con un basso reddito basso spesso fanno affidamento sui guadagni aggiuntivi dei figli per soddisfare le necessità di base. Bambini e bambine sono, così, costretti a lavorare per sostenere il nucleo familiare. Poi, anche la diffusa scarsa educazione, la perdita di un genitore, la migrazione dei genitori (all’estero o all’interno del Paese) e il disagio emotivo portano i bambini a entrare prematuramente nella forza lavoro. Com'è prevedibilie, questi fattori lasciano spesso bambini e bambine con grandi vulnerabilità, senza un sostegno adeguato.

A causa della povertà, oltre 10mila persone minori in Sri Lanka risiedono in istituti principalmente a causa della povertà; questi istituti non sono ambienti ideali e possono avere un impatto indiretto sull'esposizione dei bambini al lavoro. A ciò si aggiungono altri fattori socioeconomici: tra questi, la mancanza di accesso all'istruzione, l'assenza di voce di bambini e bambine nel processo decisionale, e l'insufficiente applicazione delle leggi sul lavoro.

Queste cause si intrecciano, rendendo il lavoro minorile una questione sociale complessa nello Sri Lanka, strettamente legata alle difficoltà economiche e alle difficoltà familiari. Colombo ha già adottato politiche volte a eliminare il lavoro minorile, concentrandosi in particolare sulle sue forme peggiori per proteggere i diritti e il benessere delle persone minori. Tuttavia, permangono sfide nell’affrontare il fenomeno nel Paese.

Tra le iniziative più importanti vi è il documento “Politica nazionale per l'eliminazione del lavoro minorile in Sri Lanka”, pubblicato nel settembre 2017. Questa iniziativa governativa fa parte di un più ampio programma nazionale volto a proteggere i bambini dallo sfruttamento e ad aumentare la consapevolezza sui loro diritti. Prevede anche misure per contrastare la tratta di esseri umani e il lavoro forzato. Il piano pone l'accento sulla rigorosa applicazione delle leggi esistenti sul lavoro minorile e segna un passo significativo verso la salvaguardia dei diritti e del benessere dei bambini in Sri Lanka. In quell’occasione si rilevava una riduzione del lavoro minorile del 60%, rispetto alla precedente indagine condotta nel biennio 2008-2009.