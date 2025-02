di Arundathie Abeysinghe

Colombo (AsiaNews) - Il sistema ferroviario dello Sri Lanka - che si sviluppa su circa 1500 km - versa in condizioni allarmanti. Treni sovraffollati e ritardi eccessivi sono all'ordine del giorno. Oltre alla segnaletica obsoleta che ostacola il moderno traffico ferroviario, secondo alti funzionari del Dipartimento delle Ferrovie il 72 per cento delle locomotive ha più di 40 anni, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza e l’efficienza. In aggiunta, le carrozze ferroviarie acquistate dalla Cina tra il 2007 e il 2024 con un ingente investimento (oltre 22 milione di dollari) sono inutilizzate, perché non compatibili con le ferrovie singalesi.

Alla luce di ciò, gli esperti sollecitano investimenti immediati per l’acquisto di nuove locomotive, il potenziamento dei sistemi di segnaletica e l’adattamento dei binari per evitare gli ormai frequenti ritardi e guasti operativi. Scardinando un sistema che prevede l’impiego delle locomotive oltre la durata di affidabilità prevista, raccomandandosi a una tecnologia datata. Mentre le nuove carrozze cinesi - almeno un centinaio - sono ferme nei cantieri e nelle officine a causa di problemi ai sistemi frenanti. I macchinisti lamentano infatti che il sistema frenante a disco non è adatto ai binari del Paese e si sono rifiutati di metterle la circolazione.

Secondo i funzionari delle ferrovie, oltre alla tecnologia obsoleta ci sarebbe anche un’altra la criticità. “Durante le ore di punta, la capacità del trasporto su rotaia è di gran lunga inferiore alla domanda, causando gravi congestioni e ritardi per migliaia di pendolari”. A causa di questo difetto, emergono dubbi sulle capacità del Paese di gestire le proprie esigenze di trasporto, dato che la domanda di servizi ferroviari cresce ogni anno. “Si sollevano preoccupazioni sul futuro del sistema ferroviario dello Sri Lanka, una rete di trasporto vitale sia per i passeggeri che per le merci”.

A Colombo, la congestione ferroviaria nelle ore di punta sta raggiungendo livelli critici, rendendo essenziali interventi “riparativi” che possano garantire gli spostamenti. “Poiché il Dipartimento delle ferrovie non è in grado di affrontare questi problemi, indirizzando le risorse e curando le infrastrutture, è essenziale un’azione urgente per evitare che il sistema ferroviario rischi di deteriorarsi ulteriormente, con conseguenze significative per l'economia e per i pendolari”, hanno detto ad AsiaNews gli studiosi di ingegneria Neville Kalupahana e Oshantha Mendis.

“I Paesi vicini stanno facendo passi da gigante nello sviluppo delle ferrovie, mentre l'invecchiamento dei motori, la fatiscenza dei binari e la tecnologia obsoleta fanno pensare che lo Sri Lanka sia rimasto indietro rispetto alle sue controparti dell'Asia meridionale”, hanno aggiunto gli studiosi. “Il Dipartimento delle Ferrovie non ha ancora presentato un piano completo per affrontare questi problemi. Per questo motivo, i pendolari attendono che il Governo prenda le misure necessarie per evitare una crisi su larga scala nella rete ferroviaria dello Sri Lanka”.

Nel frattempo, 90 carrozze ferroviarie cinesi su 100 sono ferme a causa di problemi ai sistemi frenanti. Gli scompartimenti sono rimasti incustoditi nei cantieri di Dematagoda, Maligawatta, Jaffna e Anuradhapura. I treni sono stati ottenuti spendendo 22.105.200 dollari nell'ambito del prestito agevolato del governo cinese. Sono stati utilizzati solo dal 2007 al 2019 per il trasporto passeggeri sulle linee ferroviarie di Polgahawela, Bangadeniya, Batticaloa e Jaffna. Poi, a causa di problemi ai sistemi frenanti sono rimasti inutilizzati: ora sono pieni di ragnatele, con i sedili impolverati.