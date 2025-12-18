Le notizie di oggi: Netanyahu annuncia accordo sulla fornitura di gas all'Egitto; Onu e ong a Gaza contro procedura di registrazione israeliana "arbitraria". In Corea del Sud con i parti in età sempre più avanzata aumentano le gravidanze multiple, preoccupazioni per la salute di madri e neonati. Incriminati quattro attivisti indonesiani per le rivolte di fine estate. Il Nepal vara piano quinquennale contro rifiuti sull'Himalaya.

TAIWAN - STATI UNITI

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di armi a Taiwan per un valore di 11,1 miliardi di dollari: il più grande pacchetto di armi mai venduto dagli Stati Uniti all'isola, che è sottoposta a crescenti pressioni militari da parte della Cina. L'annuncio della vendita di armi a Taiwan è il secondo sotto l'attuale amministrazione Trump e arriva mentre Pechino intensifica la pressione militare e diplomatica contro Taiwan, il cui governo respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino.

ISRAELE-EGITTO

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un accordo sul gas da 35 miliardi di dollari con l’Egitto, mentre gli Stati Uniti spingono per un vertice tra i leader dei due Paesi. In una dichiarazione televisiva, Netanyahu ha definito l’accordo "il più grande nella storia di Israele". Ha affermato che l’intesa ha un valore di 112 miliardi di shekel (circa 34,6 miliardi di dollari). L’accordo coinvolge la compagnia energetica americana Chevron e prevede la fornitura di gas all’Egitto.

GAZA

L'Onu e le ong hanno avvertito che le operazioni umanitarie nei territori palestinesi, in particolare a Gaza, rischiano di fallire se Israele non eliminerà gli ostacoli che includono una procedura di registrazione “vaga, arbitraria e altamente politicizzata”. Decine di ong internazionali rischiano la cancellazione dal registro entro il 31 dicembre. Intanto, l'Idf ha lanciato un colpo di mortaio in un'area residenziale palestinese nella Striscia di Gaza, causando almeno 10 feriti; è l'ultimo atto che scuote il fragile cessate il fuoco con Hamas. I funzionari sanitari palestinesi segnalano oltre 370 morti per fuoco israeliano dall'inizio della tregua.

COREA DEL SUD

Con l'aumento del numero di nascite gemellari e di gravidanze multiple in Corea del Sud, uno studio sollecita l'adozione di misure statali volte a proteggere la salute di madri e neonati. Le gravidanze multifetali aumentano il rischio di preeclampsia e diabete gestazionale. Il rapporto dell'Istituto sudcoreano per la salute e gli affari sociali dice che il tasso di nascite multiple in Corea è secondo solo alla Grecia. L'aumento è dovuto al ritardo nel parto, con l'età media di 33,7 nel 2024.

INDONESIA

I pubblici ministeri dell'Ufficio del Procuratore Generale (AGO) hanno incriminato quattro attivisti arrestati dopo i disordini di agosto, accusandoli di aver diffuso sui social media contenuti ritenuti incitanti all'ostilità verso il governo e incoraggianti gli studenti a partecipare alle rivolte. I quattro sono Delpedro Marhaen, direttore della fondazione per i diritti umani Lokataru, Muzaffar Salim, dello staff della stessa fondazione, Syahdan Husein, attivista online del movimento studentesco Gejayan Memanggil, e Khariq Anhar, studente dell'Università di Riau.

NEPAL

Il Nepal ha varato un piano quinquennale per affrontare il problema dei rifiuti sull'Himalaya, compresa l'area del monte Everest. I principali componenti del nuovo piano sono una gestione più rigorosa dei rifiuti, l’eliminazione del sistema di deposito e l’uso di nuove tecnologie, inclusi i droni, per estrarre i rifiuti. Tra le misure ipotizzate anche un tetto al numero degli alpinisti ammessi in ongi stagione, ipotesi fortemente contestata dagli operatori turistici locali.

GEORGIA

Un alto prelato della Chiesa ortodossa della Georgia, l’archimandrita Dorofej (Kurašvili), in servizio presso la cattedrale della SS. Trinità nella capitale Tbilisi, è stato sospeso a divinis dal patriarca Ilja II per aver sostenuto e partecipato alle proteste di piazza contro il governo, “violando ripetutamente le norme ecclesiastiche di etica canonica, nonostante i ripetuti richiami, sulla base delle regole apostoliche” che proibiscono di “offendere le autorità”.

RUSSIA

Dopo le promesse di Vladimir Putin di allungare la vita umana fino a 150 anni, gli studiosi di tre centri specializzati della Russia si sono impegnati a cercare le soluzioni per “allungare la vecchiaia”, misurando l’età biologica delle persone e dei loro organi interni, all’Istituto di ricerca medica “Pirogov” per l’invecchiamento del cervello, al “Petrovskij” di chirurgia per le “ore di crescita biologica” e al “Belozerskij” fisico-chimico per i “meccanismi di autofagia”.