Le notizie di oggi: Amazon blocca le candidature di 1.800 lavoratori nordcoreani. Asean annuncia per domani incontro tra le delegazioni di Cambogia e Thailandia per fermare la guerra. Il Giappone usa l'AI per contrastare gli attacchi degli orsi. Ad Aleppo nuovi scontri tra le milizie governative e le forze curde.

INDONESIA

L’Indonesia e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sui dazi che esenta alcune materie prime indonesiane, come l’olio di palma, il tè, il caffè e il cacao, ha dichiarato il ministro capo dell’economia, Airlangga Hartarto, aggiungendo che l’intesa verrà firmata a gennaio. In cambio agli Stati Uniti verrà garantito accesso alle terre rare dell’Indonesia, che è il principale produttore mondiale di nichel, ma dispone anche di rame, bauxite e stagno.

COREA DEL NORD

Un dirigente di Amazon ha dichiarato di aver bloccato 1.800 domande di lavoro presentate da presunti agenti nordcoreani che avrebbero cercato di candidarsi per posizioni nel settore IT utilizzando identità rubate o false. Lo scorso anno Amazon ha registrato un aumento di quasi un terzo delle domande da parte di cittadini nordcoreani, che solitamente sono costretti a trasferire gli stipendi al regime.

THAILANDIA-CAMBOGIA

Delegazioni di Cambogia e Thailandia - da più di due settimane impegnate in una guerra al confine che ha già provocato decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati - dovrebbero incontrarsi domani nel formato del comitato già esistente per le questioni legate al cessate il fuoco di luglio. L'annuncio dell'incontro è il risultato di un vertice promosso dai minsitri degli Esteri dell'Asean. La Cambogia preme però che si tenga in territorio neutro a Kuala Lumpur e non al confine.

GIAPPONE

Il Giappone sta utilizzando un nuovo sistema di sorveglianza basato sull’intelligenza artificiale per rilevare la presenza di orsi vicino alle comunità abitate. La tecnologia utilizza telecamere installate vicino alle aree residenziali per monitorare gli spostamenti degli animali e identificare gli orsi prima che si verifichino incidenti. Una volta individuato un orso, le autorità locali vengono avvisate via e-mail, consentendo loro di emettere avvisi e intervenire più rapidamente.

SIRIA

Ieri sera il governo siriano e le Forze di difesa democratiche (SDF) a maggioranza curda hanno deciso di lavorare allentare le tensioni nella città di Aleppo dopo che un’ondata di attacchi (che entrambe le parti si sono attribuite a vicenda) ha causato almeno due morti e diversi feriti, tra cui dei bambini e degli operatori della protezione civile. Oggi il governatore di Aleppo ha sospeso tutte le lezioni. Le SDF hanno affermato che l’attacco è stato condotto da fazioni affiliate al governo siriano, che hanno utilizzato carri armati e artiglieria contro i quartieri residenziali della città. Mentre il ministero della Difesa ha dichiarato di aver risposto a colpi d’arma lanciati dai curdi.

TURKMENISTAN - TURCHIA

Centinaia di studenti del Turkmenistan sono scesi in piazza per protestare contro la loro espulsione dall’università Altynbaš di Istanbul, che secondo loro per ottenere denaro ha reclutato più studenti di quanti ne potesse ospitare e ora sta espellendo in massa gli studenti "in eccesso", decidendo di liberarsi di 1.500 iscritti, quasi tutti cittadini turkmeni, nonostante abbiano tutti già pagato e frequentino regolarmente le lezioni, e ora rischiano il rimpatrio.

RUSSIA

Come ha confermato il Comitato investigativo della Russia, la mattina del 22 dicembre sulla ulitsa Jaseneva a Mosca è esplosa una bomba sotto il fondo dell’automobile del generale Fanil Sarvarov, capo della sezione operativa dello Stato maggiore dell’esercito russo e protagonista delle guerre nel Caucaso e in Siria, ed è in corso un’indagine che indica principalmente i servizi speciali ucraini come colpevoli, anche se non è chiaro il suo ruolo nella guerra attuale.