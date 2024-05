di Joseph Masilamany

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Il gruppo terroristico Jemaah Islamiyah (JI), rimasto nascosto per decenni, ha colpito ancora. Questa volta, la formazione legata ad Al Qaeda e che ultimamente aveva condotto un minor numero di attacchi rispetto ai primi anni 2000, ha colpito una stazione di polizia distrettuale a Johor, lo Stato più meridionale della Malaysia.

Nell'attacco di questa mattina presto, due poliziotti che presidiavano la stazione sono stati uccisi mentre un terzo è rimasto ferito.

Secondo il capo della polizia statale, M. Kumar, l'aggressore - che indossava una maschera e abiti scuri - ha fatto irruzione brandendo un machete. Si ritiene che i due poliziotti uccisi e l'altro ferito nell'attacco siano stati colpiti dal sospetto, che è stato ucciso sulla scena. L'agente Ahmad Azza Fahmi Azhar è stato ferito al collo e alla testa e l'agente Muhamad Syafiq Ahmad Said è stato colpito da un proiettile.

In una conferenza stampa dopo l'attacco, l'Ispettore generale di polizia Razarudin Husain ha dichiarato che cinque membri della famiglia del sospetto, di età compresa tra i 19 e i 62 anni, sono stati fermati nell'ambito delle indagini.

Razarudin ha anche detto che la polizia ha identificato oltre 20 membri della Jemaah Islamiyah attualmente operanti nello Stato di Johor. Il sospetto - che aveva circa 30 anni - si era addestrato prima di attaccare la stazione di polizia, sebbene non avesse precedenti penali.

I membri della JI avrebbero ricevuto un addestramento militare in Afghanistan negli anni '90 e il gruppo avrebbe legami con Al-Qaeda. Alcuni membri della JI si sono recati in zone di conflitto come Afghanistan, Siria e Filippine meridionali per unirsi a gruppi terroristici locali.

Nel 2009, i terroristi della JI hanno condotto attentati dinamitardi presso gli hotel Ritz-Carlton e Marriot di Jakarta, uccidendo otto persone e ferendone altre 50. Due sospetti terroristi malesi della JI - Mohammad bin Lep e Mohammed bin Amin - si sono dichiarati colpevoli di omicidio per gli attentati di Bali del 2002 e sono detenuti da 17 anni nel carcere militare statunitense di Guantanamo.

Dal 2000 al 2009, la JI e i suoi gruppi scissionisti hanno condotto diverse azioni con vittime di massa in Indonesia, utilizzando attentatori suicidi, autobombe e armi di piccolo calibro contro chiese cristiane e obiettivi stranieri, tra cui ambasciate, hotel e luoghi di intrattenimento.

La JI, che il Dipartimento di Stato americano ha designato come organizzazione terroristica straniera nell'ottobre 2002, si dice abbia fino a 6mila miliziani e che operi principalmente in Indonesia.