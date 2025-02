Islamabad (AsiaNews) - Un importante leader religioso dei talebani pachistani e cinque altri fedeli sono stati uccisi oggi in un attentato suicida avvenuto durante la preghiera del venerdì nella madrassa Darul Uloom Haqqania che si trova a circa 60 chilometri da Peshawar nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. L’attacco è particolarmente significativo sia per l’obiettivo - un centro islamico soprannominato l’”Università del Jihad” - sia per il giorno in cui è avvenuto - alla viglia dell’inizio del mese sacro del Ramadan.

Obiettivo dell’attentato era con tutta probabilità il religioso rimasto ucciso: Hamidul Haq Haqqani, capo della sua fazione del Jamiat Ulema Islam (JUI) e guida della madrassa, situata nella città di Akora Khattak, nel distretto di Nowshera. Nato nel 1968, Hamidul Haq era diventato capo del gruppo dopo la morte del padre Maulana Sami ul Haq, considerato in Pakistan il “padre dei talebani”. Nell’attacco vi sono stati anche almeno 20 altri feriti.

La madrassa Darul Uloom Haqqania diffonde la scuola Deobandi dell'islam sunnita ed è frequentata da circa 4mila studenti. Era stata fondata nel 1947 da Maulana Abdul Haq sulla falsariga del seminario Darul Uloom Deoband in India, dove aveva insegnato. Tra i suoi ex studenti vi sono gran parte dei leader talebani, tra cui Akhtar Mansour, il successore del mullah Omar alla guida dei talebani afghani, e Sirajuddin Haqqani, l’attuale ministro degli interni del governo di Kabul. Tra le accuse alla madrassa di Nowshera c’è anche quella di essere stata coinvolta nell’assassinio dell’ex premier Benazir Bhutto nel 2007.

Hamidul Haq Haqqani - il leader religioso ucciso nell’attentato di oggi - è stato membro dell'Assemblea nazionale del Pakistan dal novembre 2002 al 2007 ed era stato nominato presidente del JUI dopo l'assassinio del padre nel 2018. L'anno scorso aveva guidato una delegazione di studiosi religiosi pakistani in Afghanistan nell'ambito della “diplomazia religiosa”, dove ha incontrato i leader talebani. Parlando della visita, Hamid aveva detto al quotidiano pachistano Dawn che avrebbe contribuito a rimuovere la sfiducia tra Islamabad e Kabul. Da tempo in Afghanistan il governo dei talebani – e il clan degli Haqqani in particolare - si trova a fare i conti con l’antagonismo dello Stato Islamico - Provincia del Khorasan, in una guerra interna al fronte islamista.