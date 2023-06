di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Partecipare alla costruzione della società, diventare elementi vitalità e fare in modo che le loro buone azioni diventino sempre più “virali”. È l’invito lanciato da mons. Pius Riana Prapdi, responsabile della pastorale giovanile della Conferenza episcopale indonesiana (Kwi) e vescovo di Ketapang, nel West Kalimantan, ai ragazzi e alle ragazze che partecipano alla terza Giornata nazionale della gioventù che si chiudono oggi. Vestiti con una varietà di costumi etnici tradizionali e vari abiti e accessori, i presenti riuniti nel Jakabaring Sport Centre hanno intonato “trionfali” inni e canti, alimentando un clima generale di euforia e partecipazione.

L’evento, in programma dal 26 al 30 giugno a Palembang, nella provincia del South Sumatra, all’insegna del tema “Alzati e diventa testimone del bene”, ha riunito migliaia di partecipanti, in larga maggioranza giovani, 14 vescovi, decine di sacerdoti e suore, volontari e organizzatori. Si tratta del terzo appuntamento dopo il primo nel 2012 a Sanggau e quello del 2016 a Manado, mentre il terzo appuntamento è stato più volte annullato in passato per la pandemia di Covid-19. Nel 2017 la città di Yogyakarta, nell’arcidiocesi di Semarang, aveva invece ospitato la settimana Giornata della gioventù asiatica, per uno dei più importanti appuntamenti per ragazzi e ragazze in Indonesia. Fra i temi al centro del confronto fra organizzatori e giovani partecipanti vi sono quelli ambientali ed ecologici, di stretta attualità in una fase storica in cui dominano i cambiamenti climatici. Il richiamo è alle parole di papa Francesco e al suo invito a proteggere la “casa comune” attraverso politiche “green”. Al riguardo p. Ferry Sutrisno Widjaja, della diocesi di Bandung, esorta i presenti a praticare politiche e gesti “sani” nella vita quotidiana: ridurre il fumo, limitare gli inquinanti e gli scarti domestici, piantare alberi nel tentativo di contrastare il surriscaldamento del pianeta.

La Giornata della Gioventù indonesiana (Iyd), il più importante “momento di incontro” di giovani cattolici del Paese, si prospetta come “un’occasione fruttuosa” in cui ogni partecipante può imparare cose buone dai coetanei, in modo da diventare “testimone del bene nella società”. Così p. Kristi Adi Pr, segretario esecutivo della Commissione giovanile della Conferenza episcopale, racconta l’evento, durante il quale si sono alternati diversi oratori e rappresentanti della società civile che hanno condiviso le proprie esperienze. Fra questi Margaretha Quina, giovane avvocatessa di Palembang che si occupa di questioni ambientali e di risorse naturali, che ha spiegato i suoi 14 anni di lavoro a difesa della missione di Earth Justice.

P. Joseph Susanto, teologo e docente presso la scuola superiore Stf Driyarkara a Jakarta, ha condiviso la sua esperienza diretta su come la lettura della Bibbia e la diffusione dei suoi messaggi abbiano “plasmato” la sua personalità. Dopo aver sperimentato le sfide spirituali da giovane sacerdote e aver affrontato la tragica morte del padre e della sorella maggiore a causa di un cancro, malattia che ha colpito anche il sacerdote ma dalla quale è pienamente guarito, racconta: “Il mio obiettivo nella vita è semplice e genuino. Voglio diventare un buon sacerdote e una figura filantropica”. Famoso in Indonesia per i suoi video su YouTube, dal quale egli ha tratto anche benefici economici, il prete ha poi condiviso il denaro raccolto con i bisognosi per cure mediche, istruzione, tasse scolastiche, etc. P. Benny Pr, della diocesi di Surabaya, ha descritto la piattaforma dedicata alla catechesi in rete e ribattezzata YouCat Indonesia. Infine, Padre Eko Wahyu OSC e Anastasia Satriyo hanno parlato dei problemi della famiglia e delle sfide della vita moderna.