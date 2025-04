Il presidente in visita all'arcivescovado si è inchinato tre volte davanti all'immagine. La delegazione in Vaticano sarà guidata dal cattolico Chen Chien-jen, già vice-presidente. Intanto dopo tre giorni a Pechino l'Associazione patriottica ha pubblicato una breve notizia sulla morte del papa invitando alla preghiera.

Taipei (AsiaNews) – Non sarà il presidente di Taiwan William Lai a guidare la delegazione ufficiale di Taipei ai funerali di papa Francesco il 26 aprile. A rappresentare il governo dell’isola sarà l’ex vice-presidente Chen Chien-jen, che è un devoto cattolico praticante.

La questione della presenza o meno del presidente di Taiwan si intreccia con il tema delicato dei rapporti tra la Santa Sede e Pechino, che ha sempre contestato il fatto che il Vaticano sia uno dei 12 Paesi al mondo che mantiene relazioni diplomatiche con Taiwan. Nel 2005 era stato l’allora presidente Chen Shui-bian a recarsi in Vaticano per le esequie di Giovanni Paolo II e poi nel 2013 il suo successore Ma Ying-jeou aveva partecipato alla Messa di inizio pontificato di Francesco.

Lai ha comunque voluto rendere omaggio personalmente a Francesco recandosi ieri in visita ufficiale alla sede dell’arcidiocesi di Taipei, accompagnato dal vice-ministro degli Esteri Francois Wu , per offrire le condoglianze del Paese all’arcivescovo mons. Thomas Chung. Il presidente ha offerto incenso e presentato fiori, frutta e una coppa cerimoniale, prima di compiere i tre inchini di rito. Già lunedì, subito dopo la morte del pontefice, Lai aveva subito espresso le sue condoglianze sui social media, affermando che “continueremo a trarre ispirazione dall'impegno di tutta la vita di Francesco per la pace, la solidarietà globale e la cura di chi ha bisogno”.

Interpellato dai giornalisti il vice-ministro Wu ha risposto che la nomina di Chen Chien-jen per i funerali del papa in Vaticano è avvenuta in seguito a contatti con la Santa Sede. Ha inoltre citato i precedenti incontri di Chien-jen con Francesco in sei occasioni e il suo ruolo di accademico della Pontificia Accademia delle Scienze come segno della stretta relazione tra le due parti. Wu non ha risposto direttamente alla domanda se Pechino avesse fatto pressioni sul Vaticano per non permettere a Lai stesso di partecipare di persona ai funerali. Wu ha sottolineato che Chen Chien-jen, che ha servito come vicepresidente a fianco dell'ex presidente Tsai Ing-wen dal 2016 al 2020, era “la scelta migliore nelle attuali circostanze”.

Passando invece alla Repubblica popolare cinese, stamattina – a ormai tre giorni dalla notizia – anche sul sito chinacatholic.cn, il sito dell’Associazione patriottica dei cattolici cinesi, è apparso un riferimento alla morte di papa Francesco. Sotto il titolo “Papa Francesco riposa in pace” si legge: “Papa Francesco è stato chiamato per grazia del Signore alla Casa Santa Marta il 21 aprile 2025 alle 7:35 all'età di 88 anni. Pregate perché Dio misericordioso conceda a papa Francesco la felicità eterna in cielo”.

Poche parole, in una posizione anche un po’ defilata nell’home page, ma che sono comunque un segnale importante, perché potrebbero costituire la premessa alla presenza di qualche rappresentante dei vescovi della Cina continentale ai funerali di sabato 26, come già avvenuto negli ultimi due anni per il Sinodo. Alla domanda specifica formulata da un giornalista dell’Agenzia Reuters su una presenza della Cina alle esequie e in quale forma, il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jakun questa mattina durante la conferenza stampa quotidiana ha comunque risposto laconicamente di “non avere informazioni da dare al momento”.