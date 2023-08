Le notizie del giorno: Kakar primo ministro ad interim in Pakistan fino alle elezioni. Frana in una miniera di giada in Myanmar, 30 dispersi. Nuovo attacco in un santuario sciita iraniano a Shiraz. Revocata la sospensione delle attività di Radio Veritas. In Russia la natalità è scesa ai minimi storici.

TAIWAN-CINA-USA

La tappa negli Stati Uniti del vicepresidente di Taiwan William Lai, in lizza per diventare il prossimo presidente alle elezioni di gennaio, ha fatto nuovamente salire la tensione con Pechino. Lai - che si trova a San Francisco di ritorno da un viaggio in Paraguay, uno dei soli 13 Paesi che mantengono relazioni diplomatiche formali con Taiwan – ha dichiarato che non si tirerà indietro di fronte alle minacce autoritarie, ribadendo al contempo la volontà di dialogare con la Cina. Pechino ha denunciato la sosta di Lai negli Stati Uniti, definendolo un separatista "piantagrane".

MYANMAR

Una frana in una miniera di giada nel nord del Myanmar ha lasciato più di 30 persone disperse. L'incidente si è verificato a Hpakant, una remota città montana nello Stato Kachin, a circa 950 km a nord di Yangon. L'area è l'epicentro delle più grandi e redditizie miniere di giada del mondo.

PAKISTAN

Il senatore del Balochistan Awami Party (BAP) Anwaarul Haq Kakar è stato nominato dal presidente Arif Alvi come primo ministro ad interim del Pakistan fino alle elezioni. Kakar è stato designato attraverso un accordo tra il primo ministro uscente Shehbaz Sharif e il leader uscente dell'opposizione all'Assemblea nazionale Raja Riaz.

IRAN

Un uomo armato ha fatto irruzione nel santuario sciita di Shah Cheragh città meridionale iraniana di Shiraz aprendo il fuoco sui fedeli. L’assalitore ha colpito quattro persone uccidendone una. Lo stesso luogo sacro era stato oggetto di azione simile nell’ottobre scorso che aveva provocato la morte di 13 persone.

ASIA

Il card. Charles Maung Bo, presidente della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia, ha revocato l'ordine di quattro mesi fa di sospendere le attività di Radio Veritas Asia (RVA) nelle Filippine. Il provvedimento del 28 marzo scorso era legato a una disputa sulla proprietà tra la Federazione e la Conferenza episcopale filippina. Nella dichiarazione di revoca Bo ha fatto appello a "tutti coloro che sono associati con il lavoro di RVA a continuare il loro lavoro con un impegno totale".

RUSSIA

Secondo l’istituto di statistica Rosstat, la natalità in Russia è scesa ai minimi storici, nonostante tutti gli appelli alla fertilità, con un calo ulteriore del 3% nei primi 6 mesi del 2023, con 616 mila bambini nati, circa 20 mila in meno dell’anno precedente in quasi tutti i soggetti federali, soprattutto nelle regioni interessate dalla guerra ai confini con l’Ucraina.

ORTODOSSI-UCRAINA

Dopo tanti conflitti con la comunità monastica filo-russa, la polizia ucraina ha disposto un vasto cordone di protezione intorno alla Lavra delle Grotte di Kiev, chiudendo l’accesso a tutti gli edifici delle zone inferiori della collina, e permettendo l’apertura soltanto ad alcune chiese per la preghiera dei fedeli, affidate ai sacerdoti della Chiesa ortodossa autocefala Pzu. Intanto il metropolita Pavel (Lebed), ex-superiore della Chiesa Upz della Lavra delle Grotte di Kiev, è stato liberato su cauzione ed è confinato agli arresti domiciliari in un villaggio della provincia di Kiev con braccialetto elettronico e in attesa di giudizio.