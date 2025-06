Le notizie di oggi: ancora una notte di combattimenti tra Israele e Iran mentre il ministro degli Esteri di Teheran incontra a Istanbul l'Organizzazione per la cooperazione islamica. Sulla diplomazia del Taekwondo i primi segnali di distensione tra Seoul e Pyongyang. Nelle Filippine a una svolta le indagini su 34 persone scomparse per un regolamento di conti sul racket dei combattimenti tra i galli. Putin approva il progetto di una Starlink russa.

TAIWAN

La Commissione elettorale di Taiwan ha annunciato ieri che il 26 luglio si terrà la prima serie di voti di revoca relativi a 24 deputati del Kuomintang e il sindaco di Hsinchu Ann Kao. Taiwan sta vivendo un'ondata senza precedenti di campagne per revoca del proprio deputato, su impulso del Partito Democratico Progressista a cui appartiene il presidente Lai Ching-te, ma che non ha la maggioranza in parlamento. Ai sensi della legge sull'elezione dei funzionari pubblici, i taiwanesi possono avviare una procedura di revoca del mandato dei legislatori eletti a livello distrettuale raccogliendo le firme dei residenti locali e presentandole alla commissione. In base alla legge, un voto di revoca è considerato valido solo se nella circoscrizione in questione il numero di voti a favore della revoca supera il numero di voti contrari e se i voti a favore ammontano ad almeno un quarto degli elettori aventi diritto al voto.

ISRAELE-IRAN

È stata un’altra notte di guerra nei cieli tra Israele e l’Iran. L’aviazione israeliana ha bombardato il sito nucleare di Isfahan, mentre dall’Iran sono stati sparati altri cinque missili sul centro di Israele e nuove ondate di droni. Nel frattempo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Istanbul dove oggi parteciperà al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. Ieri – dopo l’incontro con i suoi omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna a Ginevra – aveva dichiarato che Teheran non tornerà al negozia to sul nucleare finché resta sotto il fuoco israeliano.

COREA DEL NORD-COREA DEL SUD

Con l’insediamento al governo di Seoul di Lee Jae Myung il dialogo con Pyongyang potrebbe ripartire dal taekwondo. La Corea del Sud potrebbe infatti tornare a sostenere la richiesta avanzata dalla Corea del Nord per il riconoscimento all’Unesco dell’arte marziale locale come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, collaborazione che era stata interrotta durante l'amministrazione di Yoon Suk Yeol. Choi Jae-choon, capo del Comitato per la Promozione del Taekwondo Coreano presso l’Unesco, ha dichiarato giovedì all’Hankook Ilbo che intende richiedere formalmente a breve il permesso per un contatto intercoreano. Ha anche affermato che riaprirà i colloqui con la Federazione Internazionale di Taekwondo con sede in Austria, attualmente guidata dalla Corea del Nord.

INDIA

L'autorità di regolamentazione dell'aviazione indiana ha ordinato un provvedimento immediato nei confronti di tre alti funzionari di Air India a seguito di “gravi e ripetute violazioni” relative alla programmazione del personale di volo. Queste mancanze, volontariamente rivelate dalla compagnia aerea, hanno evidenziato che l'equipaggio di volo era stato programmato e aveva operato nonostante non soddisfacesse i requisiti obbligatori in materia di licenze, riposo e aggiornamento. L'ordine arriva pochi giorni dopo che un volo Air India da Ahmedabad a Gatwick, Londra, è precipitato pochi istanti dopo il decollo, uccidendo 241 persone a bordo.

FILIPPINE

Le autorità filippine stanno indagando su una denuncia secondo cui decine di appassionati di combattimenti tra galli scomparsi tre anni fa sarebbero stati uccisi e gettati in un lago vulcanico. Almeno 34 uomini, accusati di aver truccato incontri di combattimenti tra galli, sono scomparsi senza lasciare traccia nella capitale Manila e nelle province circostanti. Sei sospetti sono stati successivamente accusati di rapimento e giovedì uno di loro ha affermato in un'intervista televisiva che le vittime sono state strangolate e gettate nel lago Taal, che circonda un vulcano attivo. Le scommesse sui combattimenti tra galli sono un’attività con un giro d’affari miliardario nelle Filippine.

RUSSIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato il progetto nazionale “Sviluppo delle attività spaziali”, che prevede in particolare di inviare in orbita circa 900 satelliti che permettano l’accesso a internet, facendo concorrenza con il sistema Starlink di Elon Musk, come ha comunicato al senato di Mosca il direttore dell’agenzia Roskosmos, Dmitrij Bakanov.

ARMENIA

A Erevan è stato arrestato il miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, proprietario della compagnia Tašir, dopo una perquisizione della sua villa da parte degli agenti del servizio nazionale di sicurezza, con l’accusa di “istigazione al colpo di Stato in Armenia” in seguito alle critiche rivolte al premier Nikol Pašinyan per le sue accuse ai vertici della Chiesa armena.