di Nirmala Carvalho

Pondicherry (AsiaNews) - Oltre 500 chierichetti provenienti da 26 parrocchie dell’arcidiocesi di Pondicherry-Cuddalore riuniti per la prima volta tutti insieme dopo tanti anni al santuario di Nostra Signora Periyanayagi a Konankuppam. Occasione dell’incontro è stata l’ordinazione sacerdotale di p. Johnson, un sacerdote locale. Vi hanno partecipato ragazzi ma anche ragazze, che anche nelle parrocchie indiane sono sempre più presenti nel servizio liturgico. Un fatto questo sottolineato con gioia dall’arcivescovo Francis Kalist, intervenuto a portare il suo messaggio ai ministranti.

La giornata ha avuto un taglio vocazionale, con diverse congregazioni religiose intervenute a presentare la propria esperienza. “Molte delle vocazioni al sacerdozio sono venute dai chierichetti - ricorda ad AsiaNews p. Raj, il parroco del santuario -. Ma dare importanza al loro servizio è importante anche più in generale per far crescere buoni cattolici. In alcune parrocchie le persone non sono ancora pronte ad accettare le chierichette. Ma è una mentalità che deve cambiare: la sinodalità è anche questo".

Ai ragazzi l’arcivescovo Kalist ha detto che il servizio all’altare “non è solo svolgere dei compiti pratici nella liturgia, ma stare alla presenza di Gesù. È un ministero grande, che va svolto con devozione e nella preghiera, aiutando così anche chi partecipa alla celebrazione”.

“Nel mio discorso - racconta ancora l’arcivescovo di Pondicherry-Kundalore - ho anche affrontato il problema delle caste che affligge anche la Chiesa. Può essere eliminato solo se fin da piccoli questi bambini vengono formati alla comunione tra di loro, superando ogni divisione basata sulla casta, sulla lingua, sulla cultura o su qualsiasi altra cosa. Per questo ho affidato anche a questi ragazzi e ragazze questo compito ricordando che lo Spirito Santo unisce sempre”.