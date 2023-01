Le notizie di oggi: Tokyo intende riversare in mare oltre un milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale di Fukushima; il santuario di sant’Anna a Penang prima basilica (minore) della Malaysia; la Corte suprema indiana mette in guardia Delhi e singoli Stati dall’odio confessionale; Pechino pronta a introdurre un esame per l’abilitazione alla professione di giornalista; un terzo dei russi dipende da pensioni o sussidi statali.

IRAN

Teheran ha giustiziato per impiccagione Alireza Akbari, ex vice-ministro con doppia cittadinanza iraniana e britannica, arrestato nel 2019 e condannato a morte perché considerato spia di Londra. Egli avrebbe avuto un ruolo nell’uccisione dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh. Nei giorni scorsi le autorità hanno concesso alla famiglia la “visita finale” prima dell’esecuzione della sentenza.

GIAPPONE

Quest’anno il Giappone intende riversare in mare oltre un milione di tonnellate di acqua radioattiva, proveniente dalla centrale di Fukushima distrutta dal terremoto e conseguente maremoto del marzo 2011. Dopo aver ricevuto un trattamento, la maggioranza delle particelle soddisferebbe gli standard nazionali. Via libera dall’Aiea, preoccupate alcune nazioni dell’area.

MALAYSIA

La chiesa sant’Anna di Bukit Mertajam, nella diocesi di Penang, è stata dichiarata prima basilica (minore) della Malaysia. La celebrazione solenne si è tenuta il 9 gennaio scorso, presieduta dal card. William Goh arcivescovo di Singapore. Il santuario, costruito nel 1846 da p. Adolphe Couellan e molto popolare fra i fedeli della regione, è anche un famoso centro di pellegrinaggio.

INDIA

La Corte suprema indiana lancia un monito al governo centrale e ai singoli Stati, definendo i discorsi di odio a sfondo confessionale una “minaccia” da fronteggiare prima che si trasformi in “mostro”. E organizzazioni cristiane invocano l’apertura di una inchiesta sulle violenze settarie che hanno causato oltre mille sfollati fra la popolazione indigena di due distretti del Chhattisgarh.

INDONESIA

Migliaia di indonesiani sono scesi in piazza oggi a Jakarta per protestare contro un decreto presidenziale in tema di occupazione, emesso da Joko Widodo il mese scorso. La norma dovrà passare al vaglio del Parlamento, per l’approvazione finale. Secondo i critici la legge colpisce i diritti dei lavoratori e riduce le garanzie in tema di protezione dell’ambiente.

CINA

Pechino introdurrà dal primo luglio un esame di abilitazione alla professione di giornalista, in cui i candidati dovranno mostrare “lealtà” e “correttezza” politica. Chi non lo supera, non ha le qualifiche per “pratiche malsane” o non si allinea alle direttive si vedrà revocare il tesserino. Il test prevede domande scritte, l’organizzazione è affidata al ministero delle Risorse umane.

RUSSIA

Secondo i dati diffusi dall’istituto di statistica Rosstat, un terzo dei russi (oltre 40 milioni) dipende dalle pensioni o dai sussidi statali e 31 milioni di cittadini considera gli aiuti di Stato come il reddito principale. Il 70% delle persone mantenute in gran parte dallo Stato è superiore ai 60 anni di età.

TURKMENISTAN

L’ex-presidente turkmeno Gurbanguly Berdymuhamedov, ora presidente del Senato, ha proposto una riforma del Parlamento che prevede l’eliminazione di una delle due camere. Il Khalk Maslakhat, la Camera alta da lui guidata, dovrebbe diventare istituto di governo indipendente e “rappresentativo”, con il potere di cambiare la Costituzione e orientare la politica estera.