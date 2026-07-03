Le notizie di oggi: è morto l’ex editore di Hong Kong Lam Wing Kee, perseguitato da Pechino. Delhi e Tokyo hanno firmato accordi bilaterali per rafforzare la partnership economica. Seoul introduce un sistema di valutazione più flessibile per i professionisti stranieri del settore tecnologico. Almeno nove vittime e oltre 20 feriti per l’esplosione di una bomba a Damasco.

IRAN

La salma del defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele lo scorso fine febbraio, è giunta questa mattina al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla a Teheran, dove si celebreranno i funerali. Milioni di persone e un lungo elenco di dignitari stranieri dovrebbero partecipare alla cerimonia ufficiale in programma domani, con i leader di Teheran che invocano una massiccia affluenza di persone per vendicare la sua morte. Le immagini mostrano la bara del grande ayatollah ricoperta dalla bandiera iraniana. Altre foto mostrano la folla in una cerimonia pre-funerale vestita di nero. Il leader supremo è stato ucciso nel primo attacco israelo-americano che ha innescato la guerra. Processioni di massa sono prevista anche a Qom e Mashhad e cerimonie si terranno pure in Iraq. Un’altra cerimonia di commiato si terrà domani e il 5 luglioalla moschea Imam Khomeini a Teheran, mentre il giorno successivo si terrà nella capitale il corteo funebre. Seguirà un altro corteo nella città santa di Qom il 7 luglio e un ultimo corteo è in programma il 9 luglio nella città santa e natale di Khamenei, Mashhad, dove verrà sepolto. Un comandante militare ha messo in guardia Stati Uniti e Israele contro qualsiasi attacco mentre il Paese celebra i funerali di Stato.

HONG KONG - CINA - TAIWAN

L’editore di Hong Kong Lam Wing Kee, fuggito a Taiwan a causa della persecuzione cinese, è morto ieri all’età di 70 anni. Lam aveva cercato rifugio nell’isola ribelle nel 2019 dopo essere stato detenuto da agenti cinesi nel 2015 mentre lavorava in una libreria di Hong Kong che vendeva (anche) opere critiche per la leadership cinese. È stato ricoverato al Mackay Memorial Hospital di Taipei il 30 giugno, ma le sue condizioni sono peggiorate ed è caduto in coma. Nel 2025 ha rivelato che il suo cancro ai polmoni era tornato ed era in fase avanzata, nonostante i trattamenti. All’epoca l’incarcerazione di Lam era parte di un’operazione coordinata da parte dell’apparato di sicurezza cinese che ha portato cinque editori in Cina, Hong Kong e Thailandia a scomparire, per poi riapparire in detenzione e fare confessioni sulla televisione pubblica.

INDIA - GIAPPONE

Delhi e Tokyo hanno firmato una serie di accordi ieri per rafforzare la partnership bilaterale in materia di intelligenza artificiale, metalli ed energia, preparando una tabella di marcia congiunta per la sicurezza economica. Lo riferisce il premier indiano Narendra Modi, dopo aver incontrato l’omologa nipponica Sanae Takaichi in una tre giorni di visita in India per il 16° vertice annuale fra i due Paesi. Il commercio bilaterale ha raggiunto i 27,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2025/26, mentre gli investimenti giapponesi in India hanno raggiunto i 3,2 miliardi di dollari tra aprile e dicembre dello scorso anno.

COREA DEL SUD

Il governo sudcoreano introdurrà un sistema di valutazione più flessibile per i professionisti stranieri del settore tecnologico. I candidati saranno valutati non solo sulle credenziali accademiche, di carriera e di reddito, ma anche sulle competenze tecniche e sulle esigenze di assunzione delle aziende sudcoreane. Il ministero della Giustizia e quello del Commercio, dell’Industria e dell’Energia hanno dichiarato che inizieranno a gestire due nuove tracce nell’ambito del programma K-Tech Pass: una di valutazione qualitativa e una collegata ai programmi governativi per il reclutamento di studiosi stranieri.

THAILANDIA

Un bambino di 11 anni si è impossessato ieri dell’autocarro dei genitori e, mettendosi alla guida, ha travolto una processione buddista che si trovava ai bordi della strada uccidendo 10 monaci e ferendone in modo gravi altri 10. Il gruppo, di 35 religiosi e cinque laici che li seguivano, stava camminando lungo il ciglio di una direttrice nella provincia nord-orientale di Mukdahan durante un pellegrinaggio quando si è verificato l’incidente. I monaci sono molto venerati in Thailandia, incaricati di preservare e trasmettere gli insegnamenti del Buddha. Spesso tengono processioni pubbliche e sono soliti ricevere elemosine da parte della popolazione.

SIRIA

Una potente esplosione causata da una bomba ha colpito un caffè affollato nel centro di Damasco ieri, uccidendo almeno nove persone e ferendone altre 22 alcune delle quali in modo grave. Lo riferiscono i media siriani, secondo i quali non vi sarebbe ancora una rivendicazione ufficiale sebbene sia ipotizzabile una pista jihadista. La tv di Stato ha aggiunto che l’ordigno - fabbricato in modo artigianale - era piazzato all’interno del locale, che sorge nei pressi del Palazzo di Giustizia.

RUSSIA

La Russia ha ampliato il numero di master per la formazione di “architetti sociali”, specialisti in una disciplina concepita per sostituire le classiche tecnologie politiche. Rappresentanti di diverse università hanno presentato il nuovo corso il 30 giugno; secondo Andrej Polosin, vicerettore dell’Accademia presidenziale russa di economia nazionale e pubblica amministrazione Ranepa, il programma rappresenta in senso lato “un atteso ritorno alla formazione umanistica classica”.

ARMENIA

Un’interessante scoperta archeologica è stata fatta dagli specialisti durante gli scavi nella fortezza di Amberd, in Armenia. Al suo interno sono stati rinvenuti una moneta coniata durante il regno della regina georgiana Tamar, uno scheletro umano di un uomo giovane e anche sciabole armene tama, sebbene solo parzialmente conservate. Secondo il comunicato del ministero della cultura di Erevan, la scoperta è diventata “un altro esempio lampante della stretta interconnessione tra le storie dei Paesi del Caucaso meridionale”.